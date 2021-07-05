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понедельник, 05 июля 2021 11:19

Нардепы хотят вернуть Шухевичу и Бандере звание Героя Украины

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Народные депутаты разных фракций зарегистрировали проект постановления, предлагающий главе государства присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Соответствующий проект постановления "О праздновании 80-летия создания Украинской повстанческой армии", обнародован на сайте Верховной Рады.

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Автор: djerela.com.ua
  Новый проект постановления предлагает президенту вернуть звание Героя Украины Шухевичу и Бандере
Новый проект постановления предлагает президенту вернуть звание Героя Украины Шухевичу и Бандере

Кроме этого, предусмотрены рекомендации Кабинета министров о создании организационного комитета, разработки, утверждения и исполнения плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА. Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины рекомендовано организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий в честь годовщины создания УПА.

Органам местного самоуправления рекомендуется обеспечить увековечения памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ в.

Инициаторами проекта постановления являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "Партия "За будущее" и вне фракционные парламентарии.

14 октября 2022 года исполняется 80 лет с момента создания первых боевых отрядов Украинской повстанческой армии, которая вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов.

14 октября 1942-го полевой командир Сергей Качиньский сформировал первый боевой отдел из разрозненных отрядов украинцев в городе Сарны - теперь Ровенской области. На сегодняшний день это событие считают символической датой создания Украинской Повстанческой Армии.

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Дата
05
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