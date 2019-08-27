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вторник, 27 августа 2019 11:22

43-килограммовая пауерлифтерки стала чемпионкой мира — видео

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43-килограммовая пауерлифтерки стала чемпионкой мира — видео
Дария Бражник стала чемпионкой мира с пауерлифтинга. Фото:Youtube

26 августа Дарья Бражник из Семьяновки Полтавского района стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу среди юниоров в весовой категории 43 кг.

Об этом спортсменка рассказала журналисту Gazeta.ua.

Чемпионат состоялся в Канаде, в городе Реджайна.

Девушка смогла присесть с весом 135 кг и выжать штангу весом 80 кг. Эти достижения принесли ей золотые медали. За тягу - 120 кг - Дарья получила бронзовую.

Общая сумма 335 кг стала для девушки собственным рекордом. Также это новый рекорд Украины и золотая медаль на чемпионате мира.

"Волновалась очень, так как надо было выполнить норматив мастера спорта международного класса. И я это сделала, даже перевыполнила!" - сообщила Дарья сразу после чемпионата.

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28 апреля 2019 года 22-летняя Дарья Бражник на чемпионате Европы по пауэрлифтингу победила в весовой категории до 43 кг, с суммой троеборья в 320 кг.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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