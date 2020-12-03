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пятница, 04 декабря 2020 09:00

ЖК Парковые Озера 2 предлагает купить квартиру с ремонтом от застройщика

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Когда вы приняли решение купить квартиру в Киеве, стоит обращать внимание на надежных и безопасных девелоперов, которые успели зарекомендовать себя. Одним из таких является Интергал-Буд. Это лидер украинского рынка недвижимости, который построил жилье для 17 тысяч семей и не планирует останавливаться.

  Интеграл-Буд - лидер украинского рынка недвижимости
Интеграл-Буд - лидер украинского рынка недвижимости
На данный момент застройщик предлагает купить квартиры с дизайнерским ремонтом в рассрочку в ЖК Парковые Озера 2. Жилой комплекс располагается в Днепровском районе около живописного парка Победа. Рядом находится удобная транспортная развязка: к станции метро Дарница 3 минуты автомобилем или 15 минут пешком через парк.

К покупке доступны однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная квартира. У Интергал-Буд также можно приобрести квартиры с террасой, где можно устраивать вечеринку или отдохнуть с утра с кружкой кофе в руках.

Жилье доступно в трех стилях: современная классика, скандинавский или минимализм. Квартира с ремонтом от застройщика, кроме дизайнерской отделки, включает оборудование ванной комнаты, кухни и пола. Кроме того, в квартирах устанавливают двери, которые были разработаны специально по заказу Интергал-Буд.

  Интеграл-Буд - лидер украинского рынка недвижимости
Интеграл-Буд - лидер украинского рынка недвижимости

Рассрочка на квартиру – это выгодный вариант покупки, ведь для оформления не нужно собирать огромный пакет документов. Главное условие – внести первоначальный взнос и далее вовремя платить ежемесячные или ежеквартальные взносы. Рассрочка от застройщика имеет следующие преимущества:

• длительность рассрочки от трех месяцев до трех лет;
• минимальный первый взнос от 30%;
• фиксация цены в у.е.;
• досрочное погашение без штрафных санкций.

Новостройки с ремонтом в Киеве – идеальное решение для тех, кто хочет приобрести жилье с отделкой и сразу же въехать. Поэтому не упустите шанс приобрести жилье с евроремонтом по привлекательной цене, ведь продажа квартир в ЖК Парковые Озера 2 уже стартовала!

Для консультации обращайтесь в отдел продаж:

Киев, ул. Воскресенская, 16 Г.
График работы: пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-17:00.
Телефон: +38 (044) 498 98 68
E-mail: [email protected]

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Дата
04
декабря

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