ЖК Парковые Озера 2 предлагает купить квартиру с ремонтом от застройщика

Когда вы приняли решение купить квартиру в Киеве, стоит обращать внимание на надежных и безопасных девелоперов, которые успели зарекомендовать себя. Одним из таких является Интергал-Буд. Это лидер украинского рынка недвижимости, который построил жилье для 17 тысяч семей и не планирует останавливаться.
К покупке доступны однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная квартира. У Интергал-Буд также можно приобрести квартиры с террасой, где можно устраивать вечеринку или отдохнуть с утра с кружкой кофе в руках.
Жилье доступно в трех стилях: современная классика, скандинавский или минимализм. Квартира с ремонтом от застройщика, кроме дизайнерской отделки, включает оборудование ванной комнаты, кухни и пола. Кроме того, в квартирах устанавливают двери, которые были разработаны специально по заказу Интергал-Буд.
Рассрочка на квартиру – это выгодный вариант покупки, ведь для оформления не нужно собирать огромный пакет документов. Главное условие – внести первоначальный взнос и далее вовремя платить ежемесячные или ежеквартальные взносы. Рассрочка от застройщика имеет следующие преимущества:
• длительность рассрочки от трех месяцев до трех лет;
• минимальный первый взнос от 30%;
• фиксация цены в у.е.;
• досрочное погашение без штрафных санкций.
Новостройки с ремонтом в Киеве – идеальное решение для тех, кто хочет приобрести жилье с отделкой и сразу же въехать. Поэтому не упустите шанс приобрести жилье с евроремонтом по привлекательной цене, ведь продажа квартир в ЖК Парковые Озера 2 уже стартовала!
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Киев, ул. Воскресенская, 16 Г.
График работы: пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-17:00.
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