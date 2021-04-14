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среда, 14 апреля 2021 15:47

Выбирайте горящий тур - и лучшие курорты мира ждут вас

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Затяжная зима, до лета еще не скоро, а вам надоело сидеть дома на карантине и вы думаете об отдыхе? Выход есть! Воспользуйтесь услугами туркомпании, которая быстро найдет для вас самые выгодные предложения от авиаперевозчиков и отелей.

Максимум удовольствия вы получите, конечно, если приобретете горячий тур, где можно еще и существенно сэкономить.

Выбирая страну, в которой можете насладиться солнцем, пляжем и хорошим отдыхом — взгляните на туры в Хорватию. Это невероятно красивая страна, которая очарует вас Адриатическим морем и цветом лазурных вод. Множество средневековых замков, вечнозеленых растений, целебных источников.

Самый посещаемый курорт Хорватии-Пореч, который расположен на берегу лагуны. Здесь очень много исторических и архитектурных памятников. Также вы получите массу положительных эмоций, если посетите развлекательные заведения городка.

  Хорватия
Хорватия

"Два года назад с семьей отдыхали в Хорватии, впечатления остались до сих пор. Запомнилась их национальная кухня, Блюда из овечьего сыра, очень вкусное тушеное мясо, а особенно рагу из разных видов мяса с паприкой — чобанец. А такого вкусного красного вина мы еще нигде не пробовали. Для экскурсий выбрали город Шибеник - это просто музей под открытым небом. Поскольку интересуемся историей, то были просто в восторге", - рассказывает Евгений Крищенко из Запорожья

Сайт hottours.in.иа имеет удобную навигацию и предлагает большой выбор туров на лучшие курорты мира. Один из популярных сейчас - Кападокия туры. Здесь очень необычный рельеф, вулканические породы со временем превратились в столбы из камней, и это крупнейший геологический музей Турции. Даже есть туристическое жилье в пещерах скал, которые оборудованы печками.

Интересно, что в Каппадокии вы можете выбрать множество развлечений, дополнительных услуг - сафари на джипах, полет на воздушных шарах, катание на квадроциклах, турецкую ночь. А еще поражает Национальный парк в Гетеро — византийские фрески, монастыри, часовни.

  Кападокия
Кападокия

Собираясь в Кападокию возьмите теплые вещи, потому что бывает ветрено и прохладно. А именно сейчас — апрель-май, хорошая пора для этой местности, так как наиболее благоприятная погода. Добраться можно прямым рейсом из Украины, без пересадок, в городок Кейсари.

В отелях находятся крытые бассейны с подогревом, сауны, бани и целые оздоровительные SPA-центры, массажные кабинеты.

Итак, переходите на hottours.in.ua, покупайте тур и вы убедитесь, как за минимум средств можно посетить лучшие курорты мира с максимальным комфортом и удовольствием.

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