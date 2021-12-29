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пятница, 31 декабря 2021 16:00

Выбираем современную службу такси в Киеве

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Сейчас многие службы такси улучшают свой сервис, следуя современным технологиям. Разрабатываются очень удобные приложения, где буквально за минуту рассчитывается стоимость услуги.

Одним из самым качественных, современных сервисов, который решает множество вопросов связанных с перемещением – является служба такси Киева Лайм. Для заказа авто необходимо сделать пару кликов на сайте или позвонить по телефону.

 

Как происходит поиск авто

У всех водителей стоит программа, где они выбирают заказы. Если же это час пик, они стараются определить маршрут, который буде наиболее оптимальный и без пробок. Авто подается в течении 5-15 минут в пределах столицы. А в условиях плохой погоды, ливне, труднее отследить свободные машины, поскольку увеличивается количество заказов. В этом случае Вы можете выбрать повышенный тариф, что существенно повысит шанс подачи такси.

При поступлении заказа Лайм Такси ищет свободную машину не только у себя, но и у своих партнеров. А если вдруг Вы захотите поменять маршрут, то именно службой которая везет просчитывается тариф. Поэтому, лучше четко указать остановки по маршруту, время ожидания, дабы не было недопонимания.

Основные услуги службы "Лайм Такси Киев":

• Бесплатная и 100% подача авто.

• Встречи на вокзалах и аэропорту.

• Поездки за город.

• Доставка документов, продуктов и пр.

• Наличие автобусов, минивэнов, микроавтобусов.

• Возможность прикурить аккумулятор

• Грузоперевозки, а также услуги грузчиков.

Водители Лайм Такси всегда придут на помощь, в том случае, когда Ваш автомобиль перестал передвигаться. Они быстро прикурят автомобиль или доставят на СТО, а при более серьезной ситуации – служба предоставит эвакуатор.

Работа для водителей такси в Киеве

Компания Лайм Такси предлагает хорошие условия для водителей. Если Вы отлично знаете Киев, имеете собственный автомобиль, смартфон, а так же желание работать в команде – тогда работа водителем такси в Киеве именно для Вас.

Проходите онлайн-регистрацию на сайте, где указывайте контактные данные о себе, характеристики авто, марку, модель и отправляйте нам.

Лайм Такси – это всегда профессионализм, качество, безопасность и комфорт.

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