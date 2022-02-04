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воскресенье, 06 февраля 2022 08:20

Украина получила право голоса по Антарктиде

Украина получила право голоса по Антарктиде
Благодаря своему географическому расположению станция пользуется высокой популярностью среди туристов. Фото: Национальный антарктический научный центр

Британская антарктическая станция "Фарадей" была передана 6 февраля 1996-го украинским полярникам. Это был жест доброй воли правительства Великобритании. На ее базе была создана украинская станция "Академик Вернадский". Украина вошла в число 29 стран, имеющих право голоса и вето при принятии международных решений по Антарктиде.

В мире 1959-го принят международный Договор об Антарктике. Теперь Антарктида является международным достоянием, безъядерной зоной, в нее не могут заходить военные корабли. Условно разбита на национальные сектора. На его территории 87 станций. На них живет от 800 до 4000 человек.

65 стран договорились послать свои экспедиции в Антарктиду, построить научные станции и провести исследования. В 1947 году англичане основали полноценную круглогодичную метеорологическую станцию. Назвали базой "F", а в 1977-м переименовали в станцию ​​"Фарадей".

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После развала Союза Россия объявила себя правопреемницей владения антарктическими станциями и отказала Украине в передаче ни одной из них. Великобритания изъявила желание передать свою станцию ​​Украине в обмен на информацию по климатическим исследованиям. Перед тем британцы совершили ознакомительную поездку в институты НАНУ в Киеве и Харькове. Символический фунт, который заплатили украинцы за станцию, британцы не забрали. Встроили в столешницу тамошнего бара. Монета находится на станции.

Свое название станция получила по инициативе первого руководителя Украинского антарктического центра академика Петра Гожика. Он предложил дать украинской научной антарктической базе имя первого главы Украинской Академии наук 1918 года, основателя учения о биосфере и ноосфере Владимира Вернадского. Это название было утверждено 18 декабря 1995-го.

Ежегодно Антарктиду посещает 40 тыс. туристов. На украинскую станцию ​​"Академик Вернадский" приезжает около 4 тыс. посетителей в год. На станции работают от 11 до 15 украинских исследователей. Каждый год меняются. На станции построили часовню святого равноапостольного князя Владимира в 2011-м. Ее освятил архиепископ Львовский и Галицкий Августин. Часовня является самым южным культовым сооружением в мире.

В Киеве 27 ноября 1918 состоялось первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук. Украинскую академию наук учредили по указу гетмана Павла Скоропадского. На собрании восемь академиков избрали президентом академии Владимира Вернадского. Вернадский внес большой вклад в создание Всеукраинской национальной библиотеки.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
февраля

Украина получила право голоса по Антарктиде

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