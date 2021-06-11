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пятница, 11 июня 2021 15:05

Выбираем мебель для ванной

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Ванная комната – важное место в доме. Здесь приятно расслабиться в пенной ванне в конце тяжёлого дня, принять бодрящий утренний душ, заняться гигиеной зубов, проводить различные косметические процедуры, наполняться энергией. Чтобы всё это было в радость, там должно быть уютно. Добиться комфорта в этом помещении можно, используя красивую сантехнику и кафель, поддерживая идеальную чистоту, расставив акценты с помощью мягких полотенец, махровых халатов. Но всё это бесполезно без мебели.

  Вся мебель для ванной есть на Taburetka.ua
Вся мебель для ванной есть на Taburetka.ua

Ванная комната и требования к мебели для неё

Влага, пар – враги мебели – обитают в ванной комнате почти на постоянной основе. Соответственно, влагостойкость – основное требование для подобного помещения. Дерево – натуральное, но для ванной непрактичное. Даже наилучший защитный слой не защитит деревянную мебель от набухания и деформации. Пластик – не деформируется, но быстро теряет внешний вид (царапины и сколы – его постоянные спутники). Оптимальный вариант – МДФ и ДСП. Как говорится, недорого и сердито. В сочетании со стеклом и хромированной фурнитурой – шикарное решение.

Хром – не прихоть, а необходимость. Он обеспечивает прочность, эстетический вид.

Вся мебель в ванной должна быть на ножках, с целью предотвращения деформации.

  Вся мебель для ванной есть на Taburetka.ua
Вся мебель для ванной есть на Taburetka.ua

Шкаф или пенал в ванную? Что выбрать?

Мебель для ванной комнаты громоздкой однозначно не должна быть. В помещении с маленькой площадью, места для шкафа просто нет. Да и зачем он там? Компактный пенал смотреться будет лучше, функционально не уступая своему собрату. Тем более, что есть напольный вариант и подвесной.

Также в санузле будет уместна тумба, установленная под раковиной. Она отлично подойдёт для хранения различной бытовой химии, косметики или фена. А над самой раковиной превосходно впишутся полки с зеркальными дверцами. Довольно практично. Только при выборе модели стоит поинтересоваться, имеется ли у них защита от запотевания.

  Вся мебель для ванной есть на Taburetka.ua
Вся мебель для ванной есть на Taburetka.ua

Taburetka.ua – место, где есть вся мебель для ванной

Выбор мебели занимает время. Сэкономить его реально, посетив интернет-магазин мебели Taburetka.ua. Всё что нужно для обстановки санузла – здесь. Тумбы, полки пеналы на любой вкус по демократичным ценам доступны всегда и всем. Легко заказать, просто получить. Усилий минимум – результата максимум. С нами обустроить ванную комнату элементарно.

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