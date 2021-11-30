  Видеокарты для майнинга Ethereum, Bitcoin и Dogecoin

Невозможно ограничиваться лишь добычей или покупкой цифровых валют: оба процесса неразделимо связаны между собой, а для майнинга необходим основной инструмент - видеокарта.
Специфика обращения криптовалют Ethereum, Bitcoin и Dogecoin и другими не ограничивается лишь непосредственно их добычей. Это целый комплекс сервисов, которые реализуют столь сложный процесс. Каждая из существующих криптовалют открывает широкие возможности по добыче, покупки и продажи на бирже, а также другим финансовым операциям. Эта популярная бизнес модель состоит из ряда элементов аппаратного и программного уровней. Конечно, всегда можно купить видеокарту для майнинга для своего компьютера и начать майнить Ethereum, однако без создания майнинг фермы сразу с несколькими видеокартами сложно представить себе эффективное использование ресурсов.
Особенности криптовалют
Цифровыми деньгами уже сложно кого-то удивить: все владельцы банковских счетов давно используют различные платежные системы для осуществления покупок, как в реальном мире, так и через Интернет. Такой способ предусматривает наличие банковского счета с персональной информацией, а также физическое подкрепление денежных средств (золотом или другими ценными ресурсами). Цифровые криптовалюты исключают роль и влияние банков в проведении финансовых операций, а все платежи одновременно открыты в реестре баз данных, но полностью анонимны и надежно зашифрованы. Для получения и отправки криптовалюты достаточно завести цифровой кошелек, доступ к которому осуществляется по паролю. Все криптовалюты в своей основе используют блокчейн (blockchain), который описывает параметры транзакций в отдельные блоки. Для обеспечения безопасности используется как шифрование различных типов, так и двухфакторная аутентификация, что применяется не только при входе в аккаунт.
Преимущества владения криптовалютами:
• для получения дохода можно заняться майнингом перспективных проектов;
• постоянно меняющиеся условия рынка позволяют резко увеличить прибыль;
• большой риск инвестиций способен обернуться многократным увеличением капитала;
• цифровые валюты - один из самых востребованных товаров;
• все операции закодированы, а кошельки зашифрованы.
Как определить надежность и перспективность криптовалют:
•позиция в общем рейтинге капитализации;
• развитое сообщество разработчиков и поклонников;
• упоминания в СМИ и на других новостных ресурсах;
• аналитика финансовых экспертов.
Видеокарта играет ключевую роль при майнинге: на ее мощностях производятся операции в сети, за которые пользователь получает вознаграждение. Видеокарты для майнинга находятся в простом доступе, например, в широком ассортименте интернет-магазина LuckyLink.
Популярные видеокарты для Ethereum, Bitcoin и Dogecoin
• Sapphire Radeon RX 6600 XT NITRO+;
• Asus TUF Radeon RX 5700 XT;
• Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming;
• MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM;
• Asus ROG Radeon RX 5600 XT STRIX OC.
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