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среда, 08 сентября 2021 17:33

Вам нужен ремонт под ключ? Отзывы о ремонте квартир в Киеве

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Каждый из нас рано или поздно захочет что-то изменить в своей жизни. Зачастую это касается квартиры, ремонта на кухне, в комнате, перепланировки.

Очень выгодные условия по ремонту квартир в Киеве предоставляет компания 75c.com.ua. Специалисты компании воплотят вашу идею в реальность, найдут подход к каждому клиенту.

"Этой весной купили с женой квартиру для нашей дочери. Возник вопрос: где найти людей, которые смогут качественно сделать ремонт, причем так как это видим мы. Родственники заказывали ремонт в компании 75c.com.ua, посоветовали и нам. Созвонились, встретились, рассказал свое видение, что мы хотим, и они начали делать. После ремонта, мы не узнали свою квартиру, были очень приятно удивлены. Все настолько хорошо и качественно сделано, при чем, так как мы хотели. Дочери тоже очень понравилось, поскольку это был подарок от нас с женой. Уже порекомендовал компанию семье брата и коллегам по работе", – рассказывает киевлянин Андрей Бессонов.

Специалисты 75c.com.ua творчески подходят к выполнению ремонта, причем используют разные стили – современные, традиционные, ретро, минимализм и т.д. Но в первую очередь пожелания клиента, с которым обсуждают каждую мелочь, поскольку результаты работы должны быть качественными, комфортными и красивыми. Дизайнер предлагает самые оптимальные решения, которые могут увеличить пространство в квартире. Отделка под ключ осуществляется на самом высшем уровне.

Вы заранее оговариваете сумму, которую можете потратить на ремонт, поскольку мастера должны прикинуть какой будет материал, его качество. Заказывая для ремонта квартир одну команду мастеров, вы экономите время и деньги.

Причем, от начала до конца, руководитель проекта участвует в процессе реализации. А бригадир каждый день контролирует качество и срок услуг, которые выполняются. Пристальное внимание уделяется планированию во время ремонтных работ.

  Очень выгодные условия по ремонту квартир в Киеве предоставляет компания 75c.com.ua
Очень выгодные условия по ремонту квартир в Киеве предоставляет компания 75c.com.ua

"После свадьбы купили с мужем квартиру еще в прошлом году. Подсобирали денег и решили сделать ремонт. Я очень щепетильно отношусь к дизайну, поэтому считали, что рабочие точь-в-точь не смогут осуществить наши идеи. Но мы ошиблись. Друзья посоветовали 75c.com.ua, компанию с которой было очень приятно работать. А результат превзошел наши ожидания. Все сделали комфортно, красиво и очень уютно – рассказывает Татьяна Ищенко с Белой Церкви.

Если Вы планируете делать монтаж отделки кухни, санузла, ванной комнаты, сантехнические работы – заходите на сайт 75c.com.ua и заказывайте ту услугу, которая Вам необходима.

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Дата
08
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