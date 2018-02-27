В санатории "Червона калина" пациенты возвращаются к жизни

Лесопарковая территория санатория "Червона калина" имеет дендропарк (12 га) и хвойный лес, который в целом составляет 26 га

- Год назад сын попал в ДТП. Еле живой остался. Все вроде хорошо, но сильно повредил органы движения и опоры. Часто жаловался на боли или дискомфорт, трудно было ходить. Но после всего, получил стресс. Постоянно такой подавлен ходил. Врач сказал, что фактически он здоров, а для профилактики можно поехать в санаторий, - рассказывает 50-летняя Ирина Квитнева из Стрыя на Львовщине.

Соседка посоветовала ей санаторий "Червона калина" в селе Жобрин Ровенского района. У нее сестра недавно туда ездила и ей очень понравилось.

- Мне удалось уговорить сына поехать в этот санаторий. Ему сразу назначили курс (глинолечение). Глина - источник минералов и микроэлементов. Они проникают сквозь кожу, насыщают организм. Его лечили сульфидной грязью. За несколько дней сын сразу почувствовал улучшение.

Санаторий "Червона калина" расположен в сосновом лесу на берегу озера. В заведении лечат болезни дыхательной, нервной системы, органов движения и опоры, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

- Ему еще очень понравился подводный душ-массаж. Говорил, что вода его успокаивает. Со временем я увидела, что сын действительно возвращается к жизни. А особенно он любил гулять сосновым лесом. Раньше никогда не замечала, чтобы ему это приносило столько удовольствия, - говорит женщина.

Лесопарковая территория санатория дендропарк "Червона калина" (12 га) и хвойный лес, в целом составляет 26 га.

- За время пребывания в заведении я и сама успела подкрепить организм. Никогда не любила все эти таблетки, уколы. А в санатории ("Червона калина")оказывается используют еще и фитотерапию. Поэтому я уже насладилась отварами из лечебных трав, витаминными компотами и свежевыжатыми соками.

Сразу почувствовала, что организм стал сильнее и устойчивее к болезням. Вернулись с сыном домой уже другими людьми.

Лесопарковая территория санатория "Червона калина" имеет дендропарк (12 га) и хвойный лес, который в целом составляет 26 га

Коллектив курорта приобрел немалый опыт в оздоровлении жителей из загрязненных радиационных зон, поэтому особое внимание уделяется безмедикаментозным методикам.

После процедур пациенты санатория принимают солнечные ванны, плавают на лодках, катамаранах, рыбачат.

Украина, ул. Лесная, 1, с. Жобрин, Ровенский р-н., Ровенская обл., Санаторий "Красная калина". Тел. / Факс: 0 (362) 61 84 80, 61 84 60, 0 (97) 73 60 098

е-mail: [email protected]

www.chervona-kalina.rv.ua