В каком случае билборды в Одессе приносят успех

Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса

Даже в век стремительного развития интернета наружная реклама все также занимает лидирующую позицию среди форматов продвижения в Одесской области. Такая популярность объясняется достойным эффектом рекламных щитов и их универсальностью. Использовать билборды в Одессе можно как для продвижения услуг, так и для формирования общей узнаваемости бренда. Прибегнуть к такому формату продвижения следует по нескольким причинам.

5 преимуществ наружной рекламы

Наружная реклама — двигатель продвижения. Объяснить это можно несколькими ее преимуществами:

● Круглосуточная работа (размещенные на различных поверхностях плакаты информируют прохожих круглосуточно: никаких перерывов и отключений);

● Лояльное отношение (наружка гармонично вписывается в городскую архитектуру, за счет чего не раздражает взгляд и позитивно воспринимается прохожими);

● Заметность (рассмотреть информацию на билборде можно с расстояния в несколько десятков метров);

● Универсальность (использовать щиты можно для вывода на рынок нового продукта, формирования положительного имиджа, массового информирования);

● Целевое воздействие (размещаются баннера только в местах повышенного скопления целевых клиентов).

Актуальной наружная реклама будет для брендов любого типа и уровня. Главное — верно подобрать агентство, которое не только предоставит щит, но и поможет верно организовать рекламную кампанию.

Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса

Где заказать бигборды в Одессе?

Доверить наружное продвижение вы можете IDMedia. Компания предоставляет услуги в сфере наружки больше 10 лет. За это время агентству удалось собрать базу рекламных щитов во всех регионах нашей страны. Здесь вы можете арендовать билборд в любом из 850 населённых пунктов Украины. АйДиМедиа придерживается лояльного и прозрачного прайса. А все услуги предоставляются комплексно: от подготовки постера к печати до его размещения и регулярного фотоотчета. Рекламное агентство IDMedia лауреат самых престижных премий Украины в сфере бизнеса, а именно "Лидер отрасли", "Лидер года", "Выбор потребителя" и "Выбор страны" в 2016, 2017, 2019 и 2020 г. Заказать нужные рекламные поверхности можно онлайн или по телефону ☏ (044)466 5355.

Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса