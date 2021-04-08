В каком случае билборды в Одессе приносят успех

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1485
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 486
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 567
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 837
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1107
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1809
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 243
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 891
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 243
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 270
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 243
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1782
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 747
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 13:37

В каком случае билборды в Одессе приносят успех

  Комментировать
  Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса
Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса

Даже в век стремительного развития интернета наружная реклама все также занимает лидирующую позицию среди форматов продвижения в Одесской области. Такая популярность объясняется достойным эффектом рекламных щитов и их универсальностью. Использовать билборды в Одессе можно как для продвижения услуг, так и для формирования общей узнаваемости бренда. Прибегнуть к такому формату продвижения следует по нескольким причинам.

5 преимуществ наружной рекламы

Наружная реклама — двигатель продвижения. Объяснить это можно несколькими ее преимуществами:

● Круглосуточная работа (размещенные на различных поверхностях плакаты информируют прохожих круглосуточно: никаких перерывов и отключений);
● Лояльное отношение (наружка гармонично вписывается в городскую архитектуру, за счет чего не раздражает взгляд и позитивно воспринимается прохожими);
● Заметность (рассмотреть информацию на билборде можно с расстояния в несколько десятков метров);
● Универсальность (использовать щиты можно для вывода на рынок нового продукта, формирования положительного имиджа, массового информирования);
● Целевое воздействие (размещаются баннера только в местах повышенного скопления целевых клиентов).

Актуальной наружная реклама будет для брендов любого типа и уровня. Главное — верно подобрать агентство, которое не только предоставит щит, но и поможет верно организовать рекламную кампанию.

  Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса
Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса

Где заказать бигборды в Одессе?

Доверить наружное продвижение вы можете IDMedia. Компания предоставляет услуги в сфере наружки больше 10 лет. За это время агентству удалось собрать базу рекламных щитов во всех регионах нашей страны. Здесь вы можете арендовать билборд в любом из 850 населённых пунктов Украины. АйДиМедиа придерживается лояльного и прозрачного прайса. А все услуги предоставляются комплексно: от подготовки постера к печати до его размещения и регулярного фотоотчета. Рекламное агентство IDMedia лауреат самых престижных премий Украины в сфере бизнеса, а именно "Лидер отрасли", "Лидер года", "Выбор потребителя" и "Выбор страны" в 2016, 2017, 2019 и 2020 г. Заказать нужные рекламные поверхности можно онлайн или по телефону ☏ (044)466 5355.

  Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса
Рекламное агентство IDMedia - лауреат самых престижных премий Украины в области бизнеса
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каком случае билборды в Одессе приносят успех». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 17812
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 12942
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 10062
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 9585
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6282
Новости компаний
В 1 класс – с удовольствием в дистанционной школе "Оптима"
В 1 класс – с удовольствием в дистанционной школе "Оптима" Просмотров: 18
Какие цветы будет модно дарить в этом году
Какие цветы будет модно дарить в этом году
6
 Просмотров: 90
5 правил как избежать профессионального выгорания при удаленной работе
5 правил как избежать профессионального выгорания при удаленной работе Просмотров: 45
"Весна прийде – Мити будем" или как роботы мойщики окон Hobot завоевали сердца пользователей
"Весна прийде – Мити будем" или как роботы мойщики окон Hobot завоевали сердца пользователей Просмотров: 99
Как выбрать мебель для обуви?
Как выбрать мебель для обуви? Просмотров: 36
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
Голосов: 303
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть