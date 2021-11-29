Удаление новообразований на коже

В процессе жизни в организме человека могут возникать нарушения на генетическом уровне, приводящие к неконтролируемому росту эпителиальных клеток, что приводит к появлению на разных участках тела новообразований. Они бывают как доброкачественными, так и злокачественными. Часто единственным действенным способом лечения является удаление новообразований.

К доброкачественным новообразованиям относят родинки, бородавки, гемангиомы и папилломы. До тех пор, пока эти образования не начинают интенсивно расти и менять свою форму и структуру, они не представляют особой опасности для организма. Злокачественные образования атипичны по своей структуре. Они прорастают в другие органы, быстро метастазируют по всему телу, поражая его жизненно важные функции. Это весьма опасно, а на поздних этапах слабо поддается лечению.

Удаление новообразований доброкачественного характера предотвращает их переход в злокачественную форму и считается эффективной профилактикой опасных для здоровья предраковых состояний.

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Этапы удаления новообразований

Если вы планируете удалить бородавку, папиллому, кератому или родинку сначала необходима консультация врача-дерматолога. Затем в обязательном порядке делается дерматоскопия, биопсия берется после удаления родинки в обязательном порядке, для гистологического исследования. Если требуется лечение, то очень важно принять меры именно на начальной стадии, и не ждать развитие осложнений.

Удаление новообразований проводится быстро и занимает около 15-30 минут. В случае необходимости врач сделает местное обезболивание. С помощью лазерного метода, прижигаются локально участки новообразования. В этом месте коагулируються сосуды или выпаривается само новообразования вследствие чего ткань отмирает из-за недостатка кислорода и питания.

Если соблюдать рекомендуемый уход, то заживление происходит быстро. В том случае, если рана большая и имеет контакт с одеждой, то она подвергается антисептической обработке с последующим наложением повязки. Обработку раны можно выполнять в домашних условиях при строгом соблюдении всех рекомендаций врача.

Виды доброкачественный новообразований

• Родинки или невусы – это пигментированные участки с повышенным содержанием меланина. Могут появляться на протяжении всей жизни. Бывают разного цвета: розовые, коричневые, фиолетовые. Невусы имеют разную форму, в основном бывают плоскими.

• Наблюдается усиленное образование родинок в период беременности и грудного вскармливания у женщин из-за гормональных перестроек в организме. Также усиленный рост может наблюдаться после воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей. Изменение родинок в размерах, усиленный рост, резкое изменение цвета и структуры – все это должно стать поводом для незамедлительного посещения врача-дерматолога.

• Папиллома, кондилома, кератома, гемангиома, считаются одним из самых распространенных видов новообразований доброкачественного характера. Они неэстетичны, поэтому часто подвергаются лазерному удалению.