Удаление катаракты в пожилом возрасте

Хрусталик глаза играет главную роль в процессе аккомодации, благодаря ему человек может отчетливо видеть предметы на различном расстоянии. Во время своей деятельности хрусталик постоянно изменяет форму, обеспечивая четкую картинку. Но со временем он мутнеет, теряет прозрачность и эластичность, что значительно отражается на зрении и качестве жизни. Так развивается возрастная катаракта, которая затрагивает пациентов после 50-60 лет.
Симптомы
Операция катаракты проводится на ранних стадиях, чтобы не усугублять процесс. Самостоятельно диагностировать заболевание не нужно, стоит обратиться в офтальмологическую клинику при первых же симптомах:
● значительно ухудшилось зрение;
● картинка "раздваивается";
● проблески перед глазами – "вспышки", "мушки";
● появление светочувствительности.
Лечение катаракты в клинике Эксимер
Операция катаракты – единственный метод, который избавляет от заболевания навсегда. Медикаментозная терапия не способна решить вопрос устранения данного заболевания. Клиника Эксимер предлагает уникальный современный метод по удалению возрастной катаракты – ультразвуковую факоэмульсификацию.
Операция проходит через микроскопический прокол размером 1,5-1,6 мм. Помутневший хрусталик извлекают и заменяют на новый (интраокулярную линзу). В Эксимер используют линзы от лидеров мировой офтальмологии, которые защищают сетчатку от УФ-излучения, добиваются максимальной остроты зрения без очков. У линз высокая биодоступность, поэтому они легко адаптируются к тканям глаза, их размеру и форме.
Основные преимущества операции:
● быстро – в течение одного дня;
● комфортно – в условиях клиники пациент пребывает не более 1-2 часов, потом возвращается домой;
● безболезненно – под анестезией;
● быстрая реабилитация;
● возможность вернуть не только четкость, но и остроту зрения.
Клиника Эксимер постоянно совершенствуется и использует только новейшие технологии для лечения патологий зрения.
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