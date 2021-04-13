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вторник, 13 апреля 2021 16:12

Удаление катаракты в пожилом возрасте

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Удаление катаракты в пожилом возрасте
Операция - единственный метод, который избавляет от катаракты навсегда. Фото: Світ Зору

Хрусталик глаза играет главную роль в процессе аккомодации, благодаря ему человек может отчетливо видеть предметы на различном расстоянии. Во время своей деятельности хрусталик постоянно изменяет форму, обеспечивая четкую картинку. Но со временем он мутнеет, теряет прозрачность и эластичность, что значительно отражается на зрении и качестве жизни. Так развивается возрастная катаракта, которая затрагивает пациентов после 50-60 лет.

Симптомы

Операция катаракты проводится на ранних стадиях, чтобы не усугублять процесс. Самостоятельно диагностировать заболевание не нужно, стоит обратиться в офтальмологическую клинику при первых же симптомах:

● значительно ухудшилось зрение;
● картинка "раздваивается";
● проблески перед глазами – "вспышки", "мушки";
● появление светочувствительности.

Лечение катаракты в клинике Эксимер

Операция катаракты – единственный метод, который избавляет от заболевания навсегда. Медикаментозная терапия не способна решить вопрос устранения данного заболевания. Клиника Эксимер предлагает уникальный современный метод по удалению возрастной катаракты – ультразвуковую факоэмульсификацию.

Операция проходит через микроскопический прокол размером 1,5-1,6 мм. Помутневший хрусталик извлекают и заменяют на новый (интраокулярную линзу). В Эксимер используют линзы от лидеров мировой офтальмологии, которые защищают сетчатку от УФ-излучения, добиваются максимальной остроты зрения без очков. У линз высокая биодоступность, поэтому они легко адаптируются к тканям глаза, их размеру и форме.

Основные преимущества операции:

● быстро – в течение одного дня;
● комфортно – в условиях клиники пациент пребывает не более 1-2 часов, потом возвращается домой;
● безболезненно – под анестезией;
● быстрая реабилитация;
● возможность вернуть не только четкость, но и остроту зрения.

Клиника Эксимер постоянно совершенствуется и использует только новейшие технологии для лечения патологий зрения.

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