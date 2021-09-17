Тепловые насосы – самая выгодная система отопления

Тепловые насосы Aquaviva - одни из лучших товаров в своем сегменте

С приходом холодов становится актуальной потребность в отоплении жилища. Вместе с этим растут расходы на электроэнергию, поэтому встает вопрос использования экономичных обогревателей. Самые распространенные обогреватели – это электрокотлы и газовые котлы, а также тепловые насосы https://aquapolis.ua/teplovye-nasosy-dlja-doma.html.

Почему тепловые насосы лучше других обогревателей?

Благодаря тому, что тепловой насос берет энергию из воздуха, этот вид обогревателя в несколько раз выгоднее других систем отопления. На каждый потребляемый 1 кВт электроэнергии тепловой насос выдает 4 кВт тепла. Тепловые насосы окупаются уже в первые годы эксплуатации. Кроме этого, летом некоторые модели тепловых насосов охлаждают помещение, поэтому не нужно дополнительно покупать кондиционер.

Как работают тепловые насосы?

Наружный блок устройства оборудован вентилятором, который забирает воздух из внешней среды и передает в теплообменник. От воздуха закипает холодильный агент, превращается в газообразное состояние и перемещается во внутренний блок, где нагревает воду и воздух. Так вы получаете горячую воду и теплое комфортное помещение.

Какие бывают тепловые насосы?

Тепловые насосы бывают:

• Моноблоки

• Сплит

Моноблок крепится на наружную часть здания, а две части сплит-системы – снаружи и внутри здания. Моноблок проще установить, зато сплит тише работает и лучше подходит для обогрева частных домов. Кроме этого, у теплового насоса с конструкцией сплит теплообменник расположен во внутреннем блоке, который устанавливается внутри здания. Поэтому нет риска, что теплообменник замерзнет и лопнет.

Какой тепловой насос выбрать?

Отдавайте предпочтение известным производителям, например, Aquaviva. Тепловые насосы этого бренда имеют несколько важных преимуществ:

• Формат устройств – сплит-система.

• Ассортимент моделей с различной мощностью. При выборе устройства учитывайте этот параметр, отталкиваясь от площади обогреваемого помещения и степени его утепленности.

• Вы можете управлять насосом с телефона по Wi-fi.

• Тепловые насосы Aquaviva могут одновременно нагревать воду и охлаждать воздух.

• Тепловые насосы оснащены инверторным компрессором, который обеспечивает экономное энергопотребление и поддержание оптимальной температуры.

Высокая эффективность при низких затратах, многофункциональность, удобное управление и быстрая окупаемость делают тепловые насосы Aquaviva одними из лучших товаров в своем сегменте.