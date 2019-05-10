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пятница, 10 мая 2019 12:48

Стулья для свадьбы: современные тренды

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Кьявари, Хамелеон, Кроссбек, Феникс, Наполеон... Долгое время эти изысканные и истинно свадебные стулья можно было увидеть разве что на фотографиях с зарубежных свадебных фотосессий. Но на сегодняшний день они доступны для аренды в Украине.

Кьявари (Chiavari) - "золотой стандарт" свадебных стульев, сочетающий одновременно классику и гламур. Стулья Кьявари гармонично смотрятся как в дорогих залах ресторанов, так и среди природы. Они настолько функциональны, что могут быть использованы при реализации любого свадебного стиля: будь то рустик, классика, индустриальный или ретро. Разнообразие стульев поражает: деревянные и пластиковые, белые, черные и золотые, прозрачные и матовые…

  Кьявари
Кьявари

Белые складные стулья – неизменный атрибут выездных церемоний бракосочетания. Простые и лаконичные, но в то же время практичные и удобные, они скрасят акценты там, где надо подчеркнуть изысканность других элементов свадебного интерьера: арки, цветочных композиций, наряда невесты, окружающего пейзажа. Традиция оформления белыми деревянными стульями зон для росписи позаимствована с Америки, но прочно закрепилась в украинских современных обычаях.

  Белые складные стулья
Белые складные стулья

Хамелеон (Chameleon) – пожалуй последний тренд в оформлении свадебного интерьера в Европе и Америке. Но и в Украине эти стулья стали все более узнаваемы, и в последнее время чаще привлекают внимание ивент-менеджеров и декораторов. Золотистое напыление на металлическом каркасе, изящная крестообразная спинка, напоминающая переплетение линий, конические ножки и белоснежное бархатное мягкое сидение выгодно выделяют его среди линейки свадебных стульев. Дополнительно декорируются шифоном, кружевными накидками, лентами. Больше информации об аренде стульев Хамелеон https://prokatmebeli.com.ua/arenda-stulev/stul-hameleon.

  Хамелеон
Хамелеон

Кроссбек (Crossback) – усовершенствованная версия венских стульев, дополненная крестообразной спинкой. Эти стулья являются визитной карточкой свадеб в стиле рустик или ретро, где надо подчеркнуть натуральность и гармонию с природой.

  Кроссбэк
Кроссбэк

В варианте, предлагаемом нашей компанией в аренду https://prokatmebeli.com.ua/arenda-stulev/stul-krossbek, сидение стульев выполнено из ротанга, т.е. в меру мягкое и требует дополнительной комплектации подушкой в крайнем случае. Плавные обтекаемые линии и эстетическое совершенство без лишней напыщенности и помпезности – главные отличительные характеристики данного стула. Для придания изысканности стул украшают веточками свежей зелени и маленькими цветочными композициями.

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Дата
10
мая

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