STAR Academy: только качественное обучение за границей

Компания STAR Academy предлагает выбрать страну для обучения за рубежом. Фото: Zaxid.net

Ежегодно издание с мировым именем "Таймс" публикует рейтинг Times Higher Education World University Ranking, куда входят самые популярные университеты мира. Получить образование в них – значит обеспечить себе отличный трамплин для карьерного роста. Компания STAR Academy готова помочь будущим студентам в поступлении в эти университеты, где дают действительно качественное образование. Ряд стран с удовольствием принимают студентов-иностранцев и даже предоставляют им льготы.

На сайте https://staracademy.ua/ вы можете выбрать страну для обучения за границей.

Европейские университеты: качество образование проверенное временем

Абсолютно бесплатных для иностранных студентов университетов в Европе нет. Но есть те, где можно получить стипендию, грант и минимизировать затраты, что никак не отразится на качестве учебы. Среди стран, где учиться доступно и престижно – Швеция. Высшие заведения этой страны предлагают 900 специальностей, которые преподают на английском языке. Иностранцам здесь предоставляют полные или частичные стипендии, которые покрывают расходы на образование, проживание, питание. Среди заведений, которые славятся своим качеством преподавания – Уппсальский университет и ряд универов Стокгольма.

В университетах Германии получить звание бакалавра можно бесплатно, при этом те из них, которые являются государственными выплачивают студентам от 50 до 100 евро, на мелкие расходы. Англоязычное преподавание есть в большинстве высших учебных заведений, но всё таки лучше знать и немецкий. Это даст преимущество по получению первого рабочего места в престижных местных компаниях сразу же после получения диплома.

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Университеты Финляндии принимают на обучение иностранцев бесплатно, но нужно платить за жилье, питание, а это около 500-800 евро в месяц. Так же бесплатно учат иностранных студентов в университетах Норвегии, причем на всех уровнях. Расходы примерно те же, что и в Финляндии. Обе страны предлагают массу курсов на английском языке, при этом в группах минимальное количество студиозов, и преподаватели разрабатывают индивидуальные программы.

Из не попавших в рейтинг "Таймс", но не менее престижных университетов с качественным образованием те, которые находятся в Словении. Бакалавриат здесь можно получить бесплатно, к тому же студенты имеют льготы на проезд, посещение заведений культуры и даже на питание в некоторых ресторанах.

Чехия и Польша – активно приглашают студентов-иностранцев и предлагают им не только интересные курсы, но и гранты. Качество преподавания в этих университетах на высочайшем уровне, ведь многие из них имеют историю, начавшуюся в 16 веке.

Великобритания – студенческая Мекка. Многие из университетов здесь – легендарны. Получить диплом в этой стране всё равно, что получить платиновую карту, дающую неограниченные возможности в построении карьеры.

США и Канада – университеты со знаком качества

Очень часто успешные бизнесмены и политики, даже спустя годы после получения образования в США и Канаде, с удовольствием демонстрируют маленькие знаки отличия, которые в университетах этих стран вручают выпускникам. А всё потому, что отучившись в этих странах, студент получает действительно качественное образование, которое становится залогом успешной жизни. Часто, представители крупных престижных компаний охотятся за талантливыми студентами-старшекурсниками, и уж конечно, для них имеет значение не гражданство студента, а его знания, умения и навыки.

Американским и канадским вузам есть чем похвалиться: прекрасные лаборатории, богатые библиотеки, уютные кампусы, спортивные площадки. Учеба на американских континентах - это не только престижный диплом, но полезные связи, которые заводят еще со студенческой скамьи.

STAR Academy готова помочь в выборе университета за границей, а также оформлением документов, первичной адаптацией студентов, которые выбирают для себя действительно качественное образование.