Служба доставки еды Watatsumi - для тех, кто ценит каждую минуту

В современном ритме жизни не всегда есть время приготовить вкусную и полезную еду или сходить в ресторан. В таких случаях на помощь приходит сервис доставки еды Watatsumi. Его представительства появились уже во многих украинских городах. Среди них- Днепр.

Отныне доставка еды в Днепре - доступная и удобная услуга, которую уже успели оценить многие люди. Положительные отзывы клиентов вдохновляют работников, которые стараются выполнять свою работу еще лучше. Чтобы убедиться в этом достаточно зайти на сайт https://watatsumi.com.ua/dostavka-i-oplata/ и выбрать блюда, которые заинтересуют. Делать это удобно, просмотрев раздел с суши, пиццей, бургерами, шаурмой, супами, салатами или десертами.

Watatsumi - быстрая доставка разнообразных блюд в Днепре

Заказывать еду стало как никогда удобно

"Когда знакомая порекомендовала сервис Watatsumi, тот сначала показался слишком сложным. Было непривычно выбирать и заказывать еду на сайте, потому что раньше все покупала в супермаркете. Зато теперь не представляю, как можно жить без такого сервиса. Все о каждом блюде хорошо расписано. Заполняю онлайн-форму на сайте и через несколько минут звонит оператор и подтверждает заказ, уточняет детали", - говорит жительница Днепра Ирина Кулик.

В Watatsumi опытные повара. Они приступают к приготовлению блюд только после того, как сделан заказ. Или же непосредственно перед выездом курьера, если вы сделали заказ заранее. Поэтому блюда доставляются свежими.

Готовят блюда японской, итальянской и американской кухонь. Пользуются как традиционными, так и современными рецептами. Продукты хранятся в соответствии со всеми требованиями и попадают на стол к поварам свежими и сочными.

Watatsumi - быстрая доставка разнообразных блюд в Днепре

Неожиданные гости или большие вечеринки? С Watatsumi все будут сыты

"В прошлом году родственники ехали на море и посетили нас. Решили сделать сюрприз. Шестеро взрослых и трое детей. Чаем с печеньем не обошлись бы никак. Вспомнил о доставке еды Watatsumi. Бывало, что заказывали на ужин суши, бургеры и салаты. У них большие порции, поэтому обратился туда. Спросил, кто что любит. Заказали пиццу, лапшу, боули и десерты. Хоть заказ был большой, но где - то через час мы уже садились есть", - рассказал Олег Рубан.

Watatsumi - быстрая доставка разнообразных блюд в Днепре. Операторы называют точное время ожидания. Оно составляет от 30 минут. Курьеры хорошо знают город и все кратчайшие пути. Поэтому еда всегда теплая и имеет аппетитный вид.

Доставка-бесплатная, при заказе от 199 грн.

В отдаленные районы есть соответствующие условия доставки:

- доставка платная- 35 грн.

- время доставки от 60 до 90 минут для самых отдаленных районов.

- минимальный заказ 250 грн- Краснополье, Подгородное, Широкого, Игрень, Сухачевки, Таромского.

- минимальный заказ 200 грн - Северного, Диевки, Юбилейного, Шевченко, Приднепровская, Опытного, Передовой, Мирного, Аэродрому и Золотых ключей.

Оформляйте заказ и наслаждайтесь блюдами от Watatsumi.