Секс-шоп спасет ваш брак дешевле, чем семейный психолог

Внезапная агрессия и аллергия друг на друга, срывы по мелочам и постоянные взаимные упреки – откуда это берется в некогда горячо любящих друг друга людях? Одни полагают, что вовремя не рассмотрели все негативные стороны, другие думают, что все дело в "розовых очках" букетно-конфетного периода, а кому-то кажется, что быт убил в них любовь. В большинстве случаев все это проявление лишь одного – неудовлетворенность в постели.

Семейный психолог

Консультация такого специалиста – довольно дорогое удовольствие, учитывая, что понадобится несколько сеансов. А вот совет психолога в большинстве случаев будет завуалирован разными психологическими терминами и описаниями моделей поведения, но в сухом остатке его суть такова – нужно разжечь угаснувшую искру страсти.

Помощь психолога - Секс-шоп

Нужно ли тратить свои деньги и время, на то, что вам и так известно. Вопрос в другом – как это сделать? Романтическая обстановка медового месяца, свидания, как в юности, и эксперименты в сексе. Вот, что ответит вам семейный психолог. Сходите на романтический ужин в ресторан и только вдвоем, съездите в отпуск без детей и друзей, прогуляйтесь по местам, где вы впервые поцеловались и займитесь действительно любовью, а не банальным и нудным исполнением супружеского долга.

Секс-шоп и постельные эксперименты

Именно постельная рутина приводит к неудовлетворенности, а следом приходит и аллергия друг на друга. Кто-то нехотя ложится в одну и ту же позу, а кто-то начинает свои некогда фирменные ласки, которые за десяток-другой лет перестали возбуждать. Меняйте свое сексуальное поведение с партнером, экспериментируйте и раскрывайте друг в друге новые горизонты сексуальности и наслаждения.

Секс-шоп – это не пристанище извращенцев, одиноких дам и всяких сексоманов. Магазин интимных игрушек для взрослых – это неисчерпаемый кладезь идей для борьбы с вашей брачно-постельной рутиной.

• Игры в стиле "50 оттенков серого" с простейшими БДСМ аксессуарами.

• Ролевые костюмы – медсестра или стюардесса, супергерой или полисмен, дикий Тарзан или школьная учительница из подростковых фантазий.

• Вибрирующие, пульсирующие и другие "умные" игрушки для обоих полов, которые знают о ваших эрогенных зонах больше, чем вы сами.

• Товары для сексуального здоровья женщин и мужчин особенно важны для пар в категории 45+.

Tochka G

И не нужно бояться секс-шопов, ведь секс настолько же естественен, как и ежедневный прием пищи. Ведь мы же не стесняемся парами ходить в ресторан. Сейчас все это стало еще проще с появлением интернет-магазинов интимных товаров. Секс-шоп теперь в интернете и каждый может спасти свой брак, просто заглянув на сайт магазина и заказав понравившуюся игрушку с конфиденциальной доставкой.