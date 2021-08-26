Секс-шоп спасет ваш брак дешевле, чем семейный психолог

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 540
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 432
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1062
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1287
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13446
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1368
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3 Просмотров: 15291
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1827
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
3
3
13
3
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 765
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1485
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1314
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 306
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 981
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 14:52

Секс-шоп спасет ваш брак дешевле, чем семейный психолог

  Комментировать

Внезапная агрессия и аллергия друг на друга, срывы по мелочам и постоянные взаимные упреки – откуда это берется в некогда горячо любящих друг друга людях? Одни полагают, что вовремя не рассмотрели все негативные стороны, другие думают, что все дело в "розовых очках" букетно-конфетного периода, а кому-то кажется, что быт убил в них любовь. В большинстве случаев все это проявление лишь одного – неудовлетворенность в постели.

Семейный психолог

Консультация такого специалиста – довольно дорогое удовольствие, учитывая, что понадобится несколько сеансов. А вот совет психолога в большинстве случаев будет завуалирован разными психологическими терминами и описаниями моделей поведения, но в сухом остатке его суть такова – нужно разжечь угаснувшую искру страсти.

  Помощь психолога - Секс-шоп
Помощь психолога - Секс-шоп

Нужно ли тратить свои деньги и время, на то, что вам и так известно. Вопрос в другом – как это сделать? Романтическая обстановка медового месяца, свидания, как в юности, и эксперименты в сексе. Вот, что ответит вам семейный психолог. Сходите на романтический ужин в ресторан и только вдвоем, съездите в отпуск без детей и друзей, прогуляйтесь по местам, где вы впервые поцеловались и займитесь действительно любовью, а не банальным и нудным исполнением супружеского долга.

Секс-шоп и постельные эксперименты

Именно постельная рутина приводит к неудовлетворенности, а следом приходит и аллергия друг на друга. Кто-то нехотя ложится в одну и ту же позу, а кто-то начинает свои некогда фирменные ласки, которые за десяток-другой лет перестали возбуждать. Меняйте свое сексуальное поведение с партнером, экспериментируйте и раскрывайте друг в друге новые горизонты сексуальности и наслаждения.

Секс-шоп – это не пристанище извращенцев, одиноких дам и всяких сексоманов. Магазин интимных игрушек для взрослых – это неисчерпаемый кладезь идей для борьбы с вашей брачно-постельной рутиной.

• Игры в стиле "50 оттенков серого" с простейшими БДСМ аксессуарами.
• Ролевые костюмы – медсестра или стюардесса, супергерой или полисмен, дикий Тарзан или школьная учительница из подростковых фантазий.
• Вибрирующие, пульсирующие и другие "умные" игрушки для обоих полов, которые знают о ваших эрогенных зонах больше, чем вы сами.
• Товары для сексуального здоровья женщин и мужчин особенно важны для пар в категории 45+.

  Tochka G
Tochka G

И не нужно бояться секс-шопов, ведь секс настолько же естественен, как и ежедневный прием пищи. Ведь мы же не стесняемся парами ходить в ресторан. Сейчас все это стало еще проще с появлением интернет-магазинов интимных товаров. Секс-шоп теперь в интернете и каждый может спасти свой брак, просто заглянув на сайт магазина и заказав понравившуюся игрушку с конфиденциальной доставкой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Секс-шоп спасет ваш брак дешевле, чем семейный психолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 3 Просмотров: 15291
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13446
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 8514
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 4005
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3897
Новости компаний
БК "КБР" и концерн построили первое в Украине хранилище для хранения отработанного ядерного топлива
БК "КБР" и концерн построили первое в Украине хранилище для хранения отработанного ядерного топлива
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
3
Где лучше покупать керамическую плитку?
Где лучше покупать керамическую плитку?
Серверы нужно выносить за пределы офисов
Серверы нужно выносить за пределы офисов
Надежно, просто и недорого: какое напольное покрытие выбрать
Надежно, просто и недорого: какое напольное покрытие выбрать
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 270
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть