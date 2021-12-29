Самые распространенные ошибки при выборе пластиковых окон

 
Ексклюзивы
1/5
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 927
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1377
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 405
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2835
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2754
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1035
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
3 Просмотров: 999
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 945
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1845
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1449
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 666
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 702
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
среда, 29 декабря 2021 14:05

Самые распространенные ошибки при выборе пластиковых окон

  Комментировать
 

Пластиковые окна прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Их выбирают из-за долговечности, эстетичного внешнего вида и высоких тепло- и шумоизоляционных свойств. Но не все, заказывая окна, обращают внимание на качество оконной конструкции. Многие уделяют внимание лишь поиску недорогих пластиковых окон или профилю определенного бренда. Давайте разберемся, какие основные ошибки совершают потребители, заказывая окна из металлопластика.

Данная информация была собрана на основании статистики одного из крупнейших оконных заводов в Украине "ОКНА ОНЛАЙН". Качественные Окна Мариуполь, именно такую репутацию имеет данный завод не только в Мариуполе, но и по всей Украине.

1. Поиск самого дешевого варианта. Чаще всего пластиковые окна выбирают по принципу, чем дешевле, тем лучше. Дешево – не значит качественно. Если цены на пластиковые окна у одного поставщика значительно ниже остальных, стоит задуматься, на чем он сэкономил. Главное, чтобы эта экономия не касалась качества комплектующих и профессионализма сотрудников. Если Вы хотите сэкономить, выбирайте окна непосредственно от завода-производителя, не переплачивая посредникам.

2. Выбор профиля определенного бренда. Многие до сих пор считают, что если приобрести окна известного бренда, то они гарантированно будут качественными и прослужат долгие годы. Это не всегда так. Выбор пластикового окна требует комплексного подхода, который состоит из выбора всех комплектующих, а не названия одного профиля. Нужно ответственно подходить к выбору как технических характеристик профиля, так и стеклопакета, и фурнитуры.

3. Установка пластиковых окон собственными силами. Для установки окон, как и для замера необходимы определенные навыки. Если у Вас нет опыта в этой сфере, рекомендуем Вам доверить этот ответственный процесс профессионалам. Воспользовавшись услугами профессиональной монтажной бригады.

4. Отказ от энергоэффективности. Пластиковое окно – это долгосрочное вложение, поэтому мы не рекомендуем экономить на теплосберегающих свойствах. Тем более что в зимний период Вы заметите, как окупиться Ваше теплое пластиковое окно.

5. Отсутствие наружных откосов. После установки пластиковых окон обязательным условием является заделка внутренних и наружных откосов. Внутренним откосам потребители уделяют достаточно внимания, отделывая их штукатуркой, гипсокартонном или сэндвич-панелями. А про наружные чаще всего забывают или заделывают недостаточно качественно. Со временем монтажная пена может разрушаться под действием внешних погодных условий, что негативно скажется на свойствах окна в целом.

6. Выбор одинакового варианта для всех комнат. В каждой комнате свой микроклимат и свои потребности в тепло- и шумоизоляции. Поэтому рекомендуем индивидуально подходить к выбору каждого окна в отдельности. Например, для балконного блока при остекленном балконе подойдет вариант попроще, а в спальню нужен более теплый вариант.

Рекомендуем не экономить на качестве и ответственно подходить к выбору пластиковых окон, доверяя мнению специалистов надёжных оконных компаний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самые распространенные ошибки при выборе пластиковых окон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8406
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 7605
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 1 Просмотров: 6615
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 5940
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 2 Просмотров: 4950
Новости компаний
Как провести детоксикацию организма от наркотиков
Как провести детоксикацию организма от наркотиков
Где заказать такси онлайн в Киеве
Где заказать такси онлайн в Киеве
Эффективное лечение алкоголизма в Киеве
Эффективное лечение алкоголизма в Киеве
Подари оригинальный презент с именем от EGOS
Подари оригинальный презент с именем от EGOS
Новый тренд – скрытые двери: в чем их особенность
Новый тренд – скрытые двери: в чем их особенность
Больше всего комментируют
12
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
4
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
3
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
2
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Голосов: 4
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть