Самые распространенные ошибки при выборе пластиковых окон

Пластиковые окна прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Их выбирают из-за долговечности, эстетичного внешнего вида и высоких тепло- и шумоизоляционных свойств. Но не все, заказывая окна, обращают внимание на качество оконной конструкции. Многие уделяют внимание лишь поиску недорогих пластиковых окон или профилю определенного бренда. Давайте разберемся, какие основные ошибки совершают потребители, заказывая окна из металлопластика.

Данная информация была собрана на основании статистики одного из крупнейших оконных заводов в Украине "ОКНА ОНЛАЙН". Качественные Окна Мариуполь, именно такую репутацию имеет данный завод не только в Мариуполе, но и по всей Украине.

1. Поиск самого дешевого варианта. Чаще всего пластиковые окна выбирают по принципу, чем дешевле, тем лучше. Дешево – не значит качественно. Если цены на пластиковые окна у одного поставщика значительно ниже остальных, стоит задуматься, на чем он сэкономил. Главное, чтобы эта экономия не касалась качества комплектующих и профессионализма сотрудников. Если Вы хотите сэкономить, выбирайте окна непосредственно от завода-производителя, не переплачивая посредникам.

2. Выбор профиля определенного бренда. Многие до сих пор считают, что если приобрести окна известного бренда, то они гарантированно будут качественными и прослужат долгие годы. Это не всегда так. Выбор пластикового окна требует комплексного подхода, который состоит из выбора всех комплектующих, а не названия одного профиля. Нужно ответственно подходить к выбору как технических характеристик профиля, так и стеклопакета, и фурнитуры.

3. Установка пластиковых окон собственными силами. Для установки окон, как и для замера необходимы определенные навыки. Если у Вас нет опыта в этой сфере, рекомендуем Вам доверить этот ответственный процесс профессионалам. Воспользовавшись услугами профессиональной монтажной бригады.

4. Отказ от энергоэффективности. Пластиковое окно – это долгосрочное вложение, поэтому мы не рекомендуем экономить на теплосберегающих свойствах. Тем более что в зимний период Вы заметите, как окупиться Ваше теплое пластиковое окно.

5. Отсутствие наружных откосов. После установки пластиковых окон обязательным условием является заделка внутренних и наружных откосов. Внутренним откосам потребители уделяют достаточно внимания, отделывая их штукатуркой, гипсокартонном или сэндвич-панелями. А про наружные чаще всего забывают или заделывают недостаточно качественно. Со временем монтажная пена может разрушаться под действием внешних погодных условий, что негативно скажется на свойствах окна в целом.

6. Выбор одинакового варианта для всех комнат. В каждой комнате свой микроклимат и свои потребности в тепло- и шумоизоляции. Поэтому рекомендуем индивидуально подходить к выбору каждого окна в отдельности. Например, для балконного блока при остекленном балконе подойдет вариант попроще, а в спальню нужен более теплый вариант.

Рекомендуем не экономить на качестве и ответственно подходить к выбору пластиковых окон, доверяя мнению специалистов надёжных оконных компаний.