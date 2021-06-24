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четверг, 24 июня 2021 09:24

Ремонт квартир в Киеве от компании Royal Budservice

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Ремонт квартир в Киеве от компании Royal Budservice
Строительная компания Royal Budservice выполняет ремонты в новостройке "под ключ". Фото: www.tsina.lviv.ua

Строительная компания Royal Budservice создана для тех, кто ценит своё личное пространство и время! Наша компания поможет воплотить Ваши смелые дизайнерские идеи и желания в жизнь! Мы выполняем ремонты в новостройке "под ключ", а также в любой другой недвижимости без уймы потраченных нервов и сил.

Ремонт квартир в Киеве и киевской области – это наше основное направление. Мы более 10 лет на рынке и стараемся для Вас! Помимо строительных услуг мы также предоставляем: услуги дизайна интерьера, ремонтные работы в жилых и не жилых помещениях и изготавливаем мебель.

Royal Budservice выполняет – от составления смет, аудита и проектирования до дизайнерского оформления в квартире или доме. Мы работаем как с жилой, так и с коммерческой недвижимостью (работаем с ЮР и ФИЗ лицами). Выполняем ремонт квартир под ключ, а также ремонт отдельных комнат, помещений, магазинов, складов и офисов. Наше преимущество: бесплатный выезд прораба на объект и просчет (также бесплатный) сметы, что предлагают далеко не все компании на рынке. Для ознакомления и формирования представления о нашей компании, сайт нашей фирмы наполнен детальной информацией с фотографиями уже готовых работ, где Вы сможете найти для себя вдохновение или готовое дизайнерское решение. В зависимости от вида работ, стоимость ремонта квартиры в компании Royal Budservice составляет от 750 до 4500 гривен за квадратный метр.

Наши специалисты – это сплоченная команда профессионалов, проверенная временем, которая докажет делом, как должна работать ремонтная организация. Обратившись в компанию Royal Budservice, Вы оградите себя от бесконечных поисков честного и ответственного подрядчика, нервов, которые, присутствуют при любом виде ремонта. Доверяйте профессионалам, ведь когда вас беспокоит здоровье, Вы не идете к гадалке!

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