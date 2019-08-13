Рейтинг страховых компаний в Украине

Украинский рынок страхования

За последнее десятилетие рынок страховых услуг Украины стремительно двигался вперед. Компании выплатили юридическим и физическим лицам 67 млрд. грн. Немаловажную роль в этом сыграло сотрудничество с иностранными партнерами по перестрахованию из Европы и США. В нынешнем году тенденция роста сохраняется, объемы операций увеличиваются во всех сегментах рынка. Положительную динамику демонстрируют как качественные, так и количественные показатели. Только за первый квартал 2019 года в общей сумме объем страховых выплат составил 13 300 млн. грн. Новым трендом последних лет стало оформление страховок в онлайн режиме. Теперь каждый желающий может легко и быстро осуществить страхование онлайн без очередей и комиссий агентам.

Рейтинг страховщиков

Как и в прошлом периоде, первые позиции списка по результатам 1 квартала 2019 года занимают компании, которые входят в международные финансовые группы – "АХА Страхование" и "УНИКА".

Рейтинг украинских страховщиков

Параметры построения списка страховых компаний

Рейтинг основан на ежеквартальной статистике страховых компаний, а также на таких параметрах как:

● опыт работы на рынке;

● профессиональный подход;

● интенсивность роста базовых показателей;

● наличие отделений по Украине;

● квалификация специалистов;

● диверсификация портфельных рисков;

● оперативное реагирование на потребности клиентов;

● тарифы и условия предоставления услуг;

● положительный имидж;

● база клиентов;

● выплаты по страховым случаям не ниже 30%.

Страхование онлайн

Благодаря сайтам-агрегаторам и услуге онлайн страхования, сегодня каждый желающий может за 5 минут ознакомиться с предложениями топовых страховщиков, не выходя из дома. Не нужно обивать пороги офисов, высиживать очереди и собирать тонны бумаг. Достаточно зайти на сайт, выбрать онлайн-страховку, подобрать выгодную программу у лидеров страхового рейтинга и получить готовый документ на электронную почту. Е-полис является официальным документом, он всегда находится в смартфоне и может быть предоставлен в любой момент.