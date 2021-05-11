Прокладка трассы под кондиционер. Что проверять, чтобы не было проблем

Закладка магистрали под кондиционер - вид подготовительной работы под установку сплит, мульти сплит системы в офис квартиру или частный дом. Процесс заключается в сматывании коммуникаций, состоящих из медных трубок, провода, утеплителя, металлопластикового дренажа в одну линию. Затем подготовленная фреоновая магистраль прячется в заранее проделанные штробы. Передний конец трассы выпирает из стены под углом 90 градусов, а задний выходит на улицу для подключения наружного блока. Компания Орк Сервис рекомендует заказать прокладку трассы под кондиционер и выбрать бытовую сплит систему с монтажом в Киеве и Украине от одной и той же фирмы. Когда у клиента по каким-то причинам не получается договориться о проделывании всего комплекса работ по кондиционированию помещений в одной компании, рекомендуем обязательно проверить такие ключевые моменты перед принятием работ по монтажу трасс под настенные кондиционеры:

Отступ на шторы берется около 20 см. Длина внутреннего блока в пределах 70 - 80 см. Соответственно нижний левый край сплит системы должен начинаться на расстоянии 1 метра от стены, при условии отсутствия на данном участке мебели. Отступ сверху от потолка до охладительного блока равен 10 см.

Проверьте утеплитель для медных труб на разрыв. Он не должен рваться от руки. В противном случае попросите мастера заменить утеплитель на более качественный, например марки Олигопен. Убедитесь, что утеплитель покрывает всю длину фреоновой магистрали. Трасса для кондиционера, расположенная слева на стене от окна, должна начинаться с петли уходящей вправо под окно. Если заложить магистраль и не сделать петлю или сделать слишком резкий угол, выходящие трубки заламываются при монтаже сплит системы. Это происходит у неопытных или безответственных мастеров, ошибки которых часто исправляют бригады Орк Сервис, причем ингода приходится портить ремонт.

Дренажная трубка всегда идет снизу магистрали и выходит с ней на улицу. Проследите, чтобы длина дренажной трубы была достаточна, чтобы не капало на соседский кондиционер. Особенно в углах металлопластиковый дренаж должен не сгибаться под критическим углом. Хороший мастер всегда продувает дренаж после укладки, выдувая остатки облицовки дома и проверяя на свободный прохождение воды. Концы медной трубы должны быть плотно замотаны изолентой, но не скотчем. Недобросовестные мастера плохо сматывают концы трубок, в результате трасса забивается мусором. В таких случаях, кроме обязательной вакуумации контура, необходимо промывать фреоновую магистраль фреоном. Пыль и мусор оставшиеся в медной трассе постепенно выбивают компрессор сплит системы из строя. Подключение наружных блоков сплит системы всегда осуществляется с правой стороны, поэтому нужно делать необходимый запас трассы для подключения внешнего блока. Некачественной прокладкой магистрали под кондиционер считается вывод слишком коротких трубок. В результате бригадам установщиков приходиться удлинять трассу, что увеличивает стоимость монтажа кондиционера.

Как мы видим, существует много нюансов по выполнению качественных подготовительных работ под кондиционеры, поэтому компания Орк Сервис рекомендует покупать услугу закладки магистрали под кондиционер и купить настенную сплит систему с установкой в Киеве и Украине от одной компании под ключ.