Преимущества строительства жилых домов из СИП панелей

Специалисты "Бауен Хаус" грамотно продумывают обустройство внутреннего пространства для обеспечения эргономичности, эстетичности и практичности

Сегодня всё более популярным становится строительство жилых домов из СИП панелей. Такие строения относятся к быстровозводимым зданиям, а для возведения используются готовые сэндвич-панели. Если вы решили построить дом в Украине, можете смело обращаться за помощью в "Бауен Хаус".

Компания профессионально занимается возведением строений различного назначения, применяя передовые технологические решения. Сотрудники разрабатывают индивидуальные проекты, благодаря чему дома из СИП панелей от Бауен Хаус полностью соответствуют запросам и ожиданиям заказчиков.

Модульные дома из СИП панелей

Украинцы всё чаще решают построить быстровозводимое модульное жильё, поскольку такие дома обладают рядом неоспоримых преимуществ:

● Оперативностью строительства. Для возведения готовых модульных домов из СИП панелей необходимо минимум времени по сравнению с остальными технологиями строительства. Так как в данном случае используются готовые модули, строительство дома осуществляется всего за сутки.

● Мобильностью. Готовые строения, возведённые из СИП панелей, при необходимости можно перевозить на другой земельный участок без получения каких-либо разрешений или внесения изменений в существующие ландшафты.

● Универсальностью. Модульное жильё можно в любой момент трансформировать путём изменения конфигурации и расположения комнат, что гарантирует максимальный комфорт проживания.

● Небольшим весом. Дома из СИП панелей не нуждаются в капитальном фундаменте – данные постройки можно устанавливать на основу из бетонных свай или сварной металлический каркас.

● Экономичностью. При сборке модульных домов применяются сэндвич-панели с качественными теплоизолирующими материалами, гарантирующими низкий коэффициент теплопотерь. По этому показателю жильё соответствует высоким европейским стандартам энергосбережения, что минимизирует затраты на отопление.

● Комфортным микроклиматом. В строениях устанавливается энергосберегающая вентиляционная система, обеспечивающая комфортный микроклимат в любую пору года.

● Экологичность. СИП панели и используемые отделочные материалы отвечают строгим экологическим нормам.

Специалисты "Бауен Хаус" грамотно продумывают обустройство внутреннего пространства для обеспечения эргономичности, эстетичности и практичности

Создание рабочей проектной документации

При строительстве быстровозводимых домов из СИП панелей компания разрабатывает необходимую проектную документацию. Благодаря соблюдению всех условий удаётся возвести жильё с современным интерьером и изысканным архитектурным стилем. Специалисты "Бауен Хаус" грамотно продумывают обустройство внутреннего пространства для обеспечения эргономичности, эстетичности и практичности. Функциональное наполнение строений определяется по требованиям и пожеланиям заказчиков, но каждый дом обязательно гарантирует комфорт проживания благодаря необходимым инженерным и коммуникационным системам.