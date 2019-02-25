Преимущества разработки сайта на Битрикс

Для чего создавать то, что давно сделано? Например, при выборе машины своей мечты вы не побежите собирать детали, а отметите необходимые опции и обратитесь в салон, который их продает.

Так и с сайтом. Если у вас есть бизнес, которому нужен сайт, обратитесь в компанию, которая внедряет сайт на битрикс SUNAPI. Здесь вам помогут разобраться с тем, какой именно сайт вам нужен и быстро наладить его работу или подберут готовый функционал для вашего бизнеса.

Если у вас есть бизнес, которому нужен сайт, обратитесь в компанию, которая внедряет сайт на битрикс SUNAPI

С чем идти в компанию разработчика?

Опеределите какие бизнес-задачи должен выполнять ваш сайт. Это будут продажи или только общая информация, и примерно сформируйте, какую нагрузку вы ждете.

Почему именно Битрикс: Управление Сайтом?

Система управления сайтом Битрикс - это надежная платформа для создания корпоративных сайтов интернет-магазинов, новостных порталов и других проектов.

Это система, которая постоянно развивается. Ежегодно выпускается около 300 обновлений, которые могут быть применены на Вашем сайте. Вы легко научитесь управлять сайтом и для этого не нужно изучать программирование. Ежедневная работа с сайтом будет приносить удовольствие, ведь технические задачи за вас выполнит система CRM Битрикс24.

Ваш сайт будет работать быстро, без сбоев и выдержит большое количество пользователей. Специальная система защиты убережет сайт от вирусов, взлома и хакерских атак. Система разрабатывается с 2001 года. В компании крупнейшая партнерская сеть поддержки. На этой платформе работает 85 тысяч проектов, в частности сайты Эльдорадо, журнала Cosmopolitan и других гигантов.

Почему лучше обращаться к специалистам за разработкой сайта?

Конечно, если вы имеете навыки программирования, то для создания сайта вам не нужны специалисты. Но, именно специалисту нужно доверять выполнение таких задач как:

• интеграция верстки сайта;

• помощь в настройке модулей, которыми вы будете пользоваться дальше;

• настройка системы работы так, чтобы модули между собой не конфликтовали

Если у вас есть бизнес, которому нужен сайт, обратитесь в компанию, которая внедряет сайт на битрикс SUNAPI

Поэтому, обращайтесь к специалистам SUNAPI. Управляйте своим бизнесом быстро, надежно и эффективно.