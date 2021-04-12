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Преимущества аренды виртуального сервера для сайта

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VPS-хостинг — это тип хостинговых услуг, который является промежуточным вариантом между виртуальным хостингом и выделенным сервером. Аренда виртуального сервера подходит для тех сайтов, где для реализации определенного функционала нужны более широкие возможности, чем позволяет виртуальный хостинг. Но при этом аренда VPS сервера стоит дешевле, чем выделенный сервер при похожих возможностях.

Чтобы разобраться в преимуществах виртуального сервера, давайте рассмотрим, как вообще устроена эта услуга. Представьте себе физический сервер, который провайдер мог бы предоставить вам в аренду в качестве выделенного сервера. Вместо этого хостер использовал специальную программу для виртуализации, чтобы создать на физической машине несколько изолированных друг от друга виртуальных серверов.

После того, как физический сервер был разделен, вы можете арендовать виртуальный сервер. Технические характеристики VPS будут во многом зависеть от программного обеспечения, которое было выбрано для виртуализации, а также от пакета хостинговых услуг.

  Аренда VPS сервера стоит дешевле, чем выделенный сервер
Аренда VPS сервера стоит дешевле, чем выделенный сервер

Если вы решили арендовать VDS сервер, то должны быть готовы к тому, что сервис будет предоставлен без графической панели управления (как это происходит на виртуальном хостинге). Поэтому новичкам не просто справиться с виртуальным сервером: нужны знания и навыки в том, как управлять сервером при помощи SSH-команд. Конечно, есть несколько выходов из ситуации, если виртуальный сервер нужен, но необходимых навыков нет:

• Дополнительно установить графическую контрольную панель, но это может стоить дополнительных денег.
• Найти серверного администратора среди фрилансеров или воспользоваться услугами сервисного управления, которые часто предлагают хостеры, как дополнение к покупке виртуального сервера.

Преимущества VPS

• Любой виртуальный сервер дает возможность использовать корневой уровень доступа (root-доступ), как на выделенном сервере.

• Степень изолированности и корневой доступ позволяют владельцу VPS-сервера самостоятельно выбрать нужную операционную систему и подобрать определенный перечень программного обеспечения под требования веб-проекта, который будет реализовываться на сервере.

• Виртуальные сервера не влияют друг на друга, поэтому можно выполнять пользовательскую настройку базовой конфигурации сервера для каждого отдельного виртуального сервера в рамках одной физической машины.

• На физическом сервере, где созданы виртуальные сервера, гораздо меньше "соседей", чем на серверах виртуального хостинга. Это позволяет обеспечить большую стабильность и надежность работы для каждого отдельного сервера.

• Каждый виртуальный сервер использует ресурсы, которые были выделены только для него. Это значит, что, в отличие от виртуального хостинга, VPS-сервера не делят никаких серверных ресурсов между собой.

• Хостеры не выдвигают никаких ограничений на цели использования виртуальных серверов, кроме соответствия законодательству страны размещения серверов и страны регистрации хостинг-провайдера.

• Стоимость ниже, чем у выделенных серверов, при схожих возможностях (например, корневой доступ, возможность выбрать операционную систему и программное обеспечение).

Если говорить о недостатках, то они относительны:

• Стоимость выше, чем цена на виртуальный хостинг.

• Нужны технические знания и навыки для работы с хостингом или дополнительные затраты на панель управления, серверное администрирование.

Вот и все, что нужно знать о преимуществах виртуального сервера. Кроме того, чтобы преимущества оправдали себя, важно выбирать качественную услугу. А для этого найдите надежного хостинг-провайдера, который обеспечит стабильную работу вашего виртуального сервера.

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