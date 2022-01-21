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Популярные автомобильные аккумуляторы

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Аккумулятор является одним из электрохимических источников питания, обеспечивающим энергию в автомобиле. Он отвечает за снабжение энергией электрических цепей, катушки зажигания и стартера, благодаря чему можно запустить двигатель. Аккумулятор работает, когда двигатель автомобиля выключен или когда частота вращения коленчатого вала слишком низкая для запуска генератора.

 

Как выбрать аккумулятор?

Аккумулятор – это сердце автомобиля. Без него вы не заведете двигатель и не зможете пользоваться освещением, прикуривателем, отоплением, кондиционером, радио или другими электронными элементами оборудования автомобиля. Обычно срок службы аккумулятора составляет 5 лет, однако неправильное использование может сократить срок службы аккумулятора. Важны также возраст, модель и комплектация автомобиля. Чем новее автомобиль с большим количеством электронных решений, тем больше нагрузка на аккумулятор.

Выбирая аккумуляторы Львов, учитывайте емкость аккумулятора и условия, в которых используется автомобиль. Также следует учитывать рекомендации производителей, предоставляющих информацию о транспортных средствах и условиях, для которых предназначена их продукция.

Емкость аккумулятора адаптирована к требованиям автомобильных деталей и устройств, особенно генератора, отвечающего за зарядку аккумулятора.

 

Когда нужно заменить аккумулятор?

Необходимость замены аккумулятора обычно возникает примерно через 2-3 года эксплуатации, но срок службы определяется многими факторами. Признаком того, что необходимо заменить аккумулятор, является:

● падение напряжения и полная ее потеря;

● изменение консистенции (сгущения) и уменьшение количества электролита;

● раздутые формы.

Однако не стоит покупать модель с максимально возможной мощностью и большим пусковым током. Самое главное – это подогнать под свой автомобиль. Ведь не зря производитель использовал такой аккумулятор в конкретном автомобиле.

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