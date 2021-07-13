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вторник, 13 июля 2021 09:28

Получится ли самостоятельно извлечь драгметаллы из катализатора

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Получится ли самостоятельно извлечь драгметаллы из катализатора
Скупка катализаторов на AutoCatalystMarket

Каталитический нейтрализатор состоит из множества сот, покрытых тонким слоем драгоценных металлов платиновой группы. Именно этот компонент представляет ценность для скупщиков.

В режиме онлайн скупка катализаторов на AutoCatalystMarket доступна любому пользователю. На площадке представлена информация по актуальным ценам на катализаторы различных марок и моделей авто. Можно найти самые интересные ценовые предложения от скупщиков в конкретном регионе.

Скупщики с помощью специального оборудования и знания технологий химической промышленности извлекают частицы драгметаллов. Сделать самому это в домашних условиях затратно и опасно для здоровья.

Какие есть способы извлечения платины, родия

Чтобы получить родий, платину из сот, используют метод выщелачивания. В основе - использование окисляющей жидкости. Но для достижения нужного эффекта процедуру придется повторять несколько раз, после чего подвергать промывке элемент. Минус этого способа — окись алюминия не дает в полном объеме извлечь частицы платины, которые содержатся в сотах катализатора.

Гораздо эффективнее проявил себя способ с применением соляной кислоты. Металлические частицы просто растворяются, остаются лишь платина, родий, палладий. Получается извлечь максимальное количество драгметаллов.

Каким образом извлекается палладий

Для отделения палладия допустимо использовать те же методы, что применяются к платине. Минус такого решения — частицы драгметаллов все равно останутся с примесями.

Добывают палладий из сот катализатора электродуговым нагреванием, гальваническим методом. Но самым эффективным считается нагрев металла до показателя +500 градусов в сочетании с фторированием. Результат этой реакции — фтористый палладий, который постепенно охлаждают до +100 градусов и с помощью минеральной кислоты извлекают частицы чистого драгметалла. Преимущество этого способа — получение максимального количества палладия, который содержится в сотах каталитического нейтрализатора.

Современные технологии позволяют применять другие промышленные способы для извлечения частиц драгоценных металлов платиновой группы, но для этого потребуется подвергнуть переработке большое количество старых катализаторов, что влечет за собой существенные материальные затраты.

Не имея достаточного опыта, знаний и необходимого оборудования, рисковать самостоятельно извлекать частицы драгоценных металлов из катализатора не стоит. К тому же, очень низкая вероятность того, что на выходе получится извлечь сырье в чистом виде. Для одноразовой процедуры затраты на извлечения будут неоправданы. Гораздо проще сдать изношенный автомобильный катализатор скупщикам, сэкономив при этом время, нервы и не подвергать риску жизнь и здоровье.

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Дата
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