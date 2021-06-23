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четверг, 24 июня 2021 09:37

Подбираем хорошее кресло для офиса

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Подбираем хорошее кресло для офиса
Как выбрать идеальное офисное кресло?

Обеспечение комфортных условий труда - это первоочередная задача руководителя. Рабочее место непосредственно влияет на эффективность выполнения поставленных задач сотрудниками, прибыльность компании и ее рентабельность. Также, мебель способствует формированию имиджа организации, является частью корпоративной культуры, демонстрирует отношение руководителя к своим подчиненным. Если вы заботитесь о здоровой атмосфере, то следует обязательно приобрести качественное кресло для офиса. Это рациональная покупка, инвестиция в комфортные рабочие условия, залог хорошего самочувствия и настроения.

Какое оно идеальное кресло для офиса

Рабочее кресло для офиса согласно установленным стандартам должно обладать:

• возможностью регулировки высоты;
• наклона спинки и сиденья;
• подъемно-поворотным механизмом;
• ровной, воздухопроницаемой поверхностью, которая не скользит и не вызывает дискомфорта.

Наличие встроенных опций существенно упрощает использование кресла, делает его максимально комфортным и практичным в применении.

Конструкция и материалы

Перед покупкой кресла, следует обратить внимание на материалы из которых оно изготовлено. Каркас конструкции должен быть прочным, надежным, выносливым. Наличие подлокотников вовсе не обязательно. Эта деталь зависит от рода деятельности работника. Именно поэтому специалисты рекомендуют модели со съемными, регулируемыми подлокотниками. При условии продолжительной сидячей работы, обратите внимание на наличие подголовника. Эта деталь позволит на несколько минут откинуться назад и снять напряжение с опорно-двигательного аппарата, избежать зажимов и чувства дискомфорта.

В качестве обивочного материала для обустройства кресел активно применяется кожа, экокожа, а также различные ткани. Каждый материал имеет свои особенности, нюансы ухода, о чем следует заранее знать.

В чем отличие дорогого кресла для офиса от бюджетного?

Два визуально похожих кресла могут значительно отличаться в цене. Все дело в том, что производители сейчас активно используют современные технологии, инновации, которые наделяют готовые конструкции отменными эксплуатационными качествами. Они стремятся совершенствовать мебель, поэтому берут за основу анатомические особенности строения тела и учитывают потребности пользователей.

В отличие от бюджетных кресел, дорогостоящая мебель оснащена:

• поясничной поддержкой;
• встроенными регулировками подголовника, подлокотников и других частей кресла;
• мобильной, бесшумной базой, которая не портит напольное покрытие;
• качественным обивочным материалом, который не парит, не вызывает аллергии и ощущения дискомфорта;
• эргономичной спинкой.

Кресла с бюджетной линейки не могут гарантировать такого уровня комфорта во время работы. Качественные дорогостоящие модели предотвращают развитие разного рода заболеваний, помогают избежать болевых ощущений, перегрузки, затекания конечностей, зажимов в шее, пояснице. Для регулярной сидячей работы они идеально подходят, поскольку позволяют минимизировать риск негативного воздействия такого положения на человека. Кресло для офиса - это не та мебель, на которой стоит экономить.

Подбираем кресло в офис

Если вы приняли решение купить кресло в офис, то следует заранее изучить его особенности. Современные офисные помещения очень отличаются друг от друга, поэтому стоит всегда учитывать этот факт.

Для обустройства лаундж зоны, приемной или же салона подойдут модели, которые максимально напоминают домашние кресла. Такие конструкции имеют минимальный набор функций, яркий, стильный дизайн, практичны в применении и уходе.

Эргономичные изделия, которые имеют усиленную крестовину, надежную спинку, встроенные опции подходят как для руководящего состава, так и для сотрудников. Они позволяют создать комфортные условия для работы. Популярными являются модели с сетчатой спинкой, которые оказывают нужную опору и при этом обладает отменной воздухопроницаемостью. В жаркий период времени они просто незаменимы, не вызывают эффекта мокрой рубашки. Подобрать кресло для офиса вы всегда сможете в интернет-магазине "КупиСтул".

Официальный дилер предлагает лучшие модели украинского и зарубежного происхождения по умеренным ценам. Все представленные кресла имеют гарантию производителя, изготовлены в соответствии с установленными нормами и стандартами ,смогут создать условия для плодотворной работы.

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24
июня

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