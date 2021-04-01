Очистка воды в бассейне – что нужно знать?

В случае сильно загрязненной воды используйте хлорные препараты быстрого действия

Купание в чистой и прозрачной воде бассейна приносит удовольствие и пользу. Когда вода загрязняется, плавание становится некомфортным и несет угрозу для здоровья. Чтобы поддерживать чистоту воды и чаши бассейна, используйте средство для очистки бассейна.

Виды химических средств для бассейна

Химические препараты для бассейна делятся на:

● Дезинфектанты

● Коагулянты

● Альгициды

● Средства для консервации воды

● Средства для корректировки физических и химических показателей воды

● Специальные препараты для чаши бассейна

Дезинфектанты

Самые популярные средства для дезинфекции воды:

● Хлорные препараты

● Средства на основе активного кислорода

● Средства на основе гипохлорита натрия

Для первой очистки или в случае сильно загрязненной воды используйте хлорные препараты быстрого действия, например, AquaDoctor C-60T. Средство мгновенно убивает патогенную микрофлору воды. Чтобы поддерживать чистоту воды, применяйте хлор медленного действия. Препарат выпускается в виде двухсотграммовых шайб и растворяется в течение двух недель. Это обеспечивает длительное обеззараживающее воздействие на воду.

Активный кислород обладает более коротким сроком действия, чем хлор, но имеет важные преимущества – вещество не токсично, не вызывает аллергии и не имеет запаха. Препараты на основе активного кислорода применяйте для детских бассейнов или в бассейнах, где использование хлора нежелательно.

Гипохлорит натрия – еще одно популярное средство для обеззараживания воды, потому что обладает такой же эффективностью, что и хлор, при этом менее токсично.

Коагулянты

Коагулирующие препараты соединяют частицы загрязнений в хлопья, которые легко удаляются с помощью фильтров или пылесосов. Благодаря коагулянтам вода становится прозрачной и чистой.

Альгициды

Обычные дезинфектанты не способны убить споры водорослей, которые заносятся в воду бассейна ветром или людьми. Альгициды – это специальные средства для уничтожения водорослей. Препараты эффективно очищают воду и предотвращают развитие водорослей.

Средства для консервации воды

Консервация воды – это процедура для сохранения свойств воды в течение периода, когда эксплуатация бассейна приостановлена. Например, препарат AquaDoctor Winter Care сохраняет воду в надлежащем состоянии, предотвращая развитие водорослей и патогенных микроорганизмов. Используя средство для консервации воды, вы облегчаете запуск бассейна в начале сезона.

Средства для корректировки физических и химических показателей воды

Если основные физико-химические характеристики воды отклонены от нормы, возникают сложности:

● Вода становится слишком щелочной или кислотной. Это негативно влияет на кожу человека.

● Действие обеззараживающих средств снижает свою эффективность, поэтому происходит перерасход дезинфектантов.

● Вода с некорректными физико-химическими показателями негативно влияет на оборудование в бассейне.

Специальные препараты для выравнивания pH воды, удаления металлов и снижения избыточного хлора обеспечивают корректные физико-химические показатели воды.

Специальные препараты для чаши бассейна

Чистоту бассейна обеспечивают препараты для очистки чаши и ватерлинии бассейна. Средства эффективно уничтожают минеральные отложения, налет, известь, ржавчину и мыльные осадки.

При использовании химических средств следуйте инструкции и соблюдайте дозировку. Применяя химию для бассейна, вы создаете все условия для приятного и безопасного купания.