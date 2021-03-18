Обзор лучших онлайн магазинов Китая для украинских заказчиков

Интернет-площадки Китая отличаются ассортиментом, удобством оплаты, доставки. В нашем обзоре представлены четыре китайские площадки, продающие товары из Китая оптом для разного масштаба торгового сервиса. Онлайн шопинг по самым низким ценам доступен и обычным покупателям.

Информация полезна новичкам и потребителям, ищущим выгодную альтернативу услугам Алиэкспресс. Каждый китайский сайт можно использовать для доставки продукции в Украину. Ознакомьтесь с особенностями выбора товара у самых продвинутых торговых компаний. Прочитав статью или просмотрев видео, вы найдете свой удаленный китайский магазин, сэкономите время на поиски лучших условий покупки.

Taobao.com - Крупнейшая китайская платформа представляет собой своеобразный онлайн-рынок, сходный по многим параметрам с американскими гигантами eBay и Amazon. На сайте Таобао товары из Китая размещают юридические лица, которые обязаны подтверждать фирму производителя, подлинность бренда.

Популярный китайский интернет-магазин продает обувь, одежду, бытовую технику, электронику, аксессуары и другие товары.

+: Есть поиск по фото с разнообразными вариантами ракурсов, удобные встроенные фильтры по рейтингу, ценам, услугам. Указаны календари скидок продавцов.

-: Часто на Taobao китайские интернет-магазины указывают недостаточную информацию. Продавцы общаются в основном на китайском языке.

1688.com - Успешная площадка функционирует по сходному сценарию с сайтом Taobao. Магазин работает с заказчиками по принципу B2B.

На портале 1688 представлены не только товары повседневного спроса, обувь и одежда из Китая, но и оборудование, сырье для производства.

+: Выгодно покупать в 1688 продукцию крупным и мелким оптом.

-: Оригинальный сайт имеет интерфейс на китайском языке.

Alibaba.com - Гигантская платформа лидирует в торговле формата B2B. Выбрать товары из Китая интернет-магазин Alibaba предлагает на русском языке. Переговоры с поставщиками в режиме реального времени позволяют оптимизировать цены и доставку продукции.

+: Удобный поиск в ступенчатом меню сайта Алибаба с простым алгоритмом. Легкая регистрация, возможность сотрудничества с фабрикой или заводом напрямую.

-: Через удобный для украинцев интернет-магазин Китай не осуществляет прямых поставок товаров от производителей.

Как заказать и доставить в Украину

Существует два основных способа выкупа и доставки.

1.Самостоятельно - Поскольку данные платформы рассчитаны в основном на внутреннего потребителя Китая вам потребуется:

• зарегистрироваться на всех платформах.

• оформить банковский счет в юанях в одном из банков Китая либо использовать платежную систему Alipay.

• уметь читать и общаться на китайском с продавцами. (прим. Не следует полагаться на онлайн-переводчики т.к. их не качественный перевод зачастую вызывает недопонимание.)

• Оплатить 100% стоимости товара.

• Найти надежный склад и перевозчика.

+: Стоимость.

-: Невозможно проверить товар на соответствие и брак, сделать замеры, пересчет либо фотоотчёт. Сложности с возвратом. Ввиду разницы во времени общаться с продавцами возможно только в первой половине дня.

2.Воспользоваться сервисом карго-перевозчика, как например Транс-Агент. Их комиссия составит приблизительно 5-10%. Для выкупа Вам потребуется лишь:

• предоставить ссылку на товар, указать его параметры. Либо воспользоваться платформой TAOBAO+1688+Tmall c автоматическим переводом на русский/украинский и указанием цены в гривне.

• Внести предоплату от 50%.

Все остальные задачи компания берет на себя.

Дополнительно Вам будут доступны такие услуги:

• Онлайн помощь специалистов

• Проверка товара на явный брак

• Пересчет

• Замеры

• Фотоотчет

• Возврат поставщику

• Переупаковка

• Консолидация

• Страховка на утрату

Выкуп и доставка "под ключ". Онлайн-консультация. Дополнительные услуги.

Стоимость выше на 5-10%.