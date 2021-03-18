Обзор лучших онлайн магазинов Китая для украинских заказчиков

 
Ексклюзивы
1/5
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 270
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 549
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2673
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 297
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1449
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4284
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3816
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 549
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 504
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 963
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2844
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 693
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
четверг, 18 марта 2021 15:13

Обзор лучших онлайн магазинов Китая для украинских заказчиков

  Комментировать

Интернет-площадки Китая отличаются ассортиментом, удобством оплаты, доставки. В нашем обзоре представлены четыре китайские площадки, продающие товары из Китая оптом для разного масштаба торгового сервиса. Онлайн шопинг по самым низким ценам доступен и обычным покупателям.

Информация полезна новичкам и потребителям, ищущим выгодную альтернативу услугам Алиэкспресс. Каждый китайский сайт можно использовать для доставки продукции в Украину. Ознакомьтесь с особенностями выбора товара у самых продвинутых торговых компаний. Прочитав статью или просмотрев видео, вы найдете свой удаленный китайский магазин, сэкономите время на поиски лучших условий покупки.

 

Taobao.com - Крупнейшая китайская платформа представляет собой своеобразный онлайн-рынок, сходный по многим параметрам с американскими гигантами eBay и Amazon. На сайте Таобао товары из Китая размещают юридические лица, которые обязаны подтверждать фирму производителя, подлинность бренда.

Популярный китайский интернет-магазин продает обувь, одежду, бытовую технику, электронику, аксессуары и другие товары.

+: Есть поиск по фото с разнообразными вариантами ракурсов, удобные встроенные фильтры по рейтингу, ценам, услугам. Указаны календари скидок продавцов.
-: Часто на Taobao китайские интернет-магазины указывают недостаточную информацию. Продавцы общаются в основном на китайском языке.

 

1688.com - Успешная площадка функционирует по сходному сценарию с сайтом Taobao. Магазин работает с заказчиками по принципу B2B.

На портале 1688 представлены не только товары повседневного спроса, обувь и одежда из Китая, но и оборудование, сырье для производства.

+: Выгодно покупать в 1688 продукцию крупным и мелким оптом.
-: Оригинальный сайт имеет интерфейс на китайском языке.

 

Alibaba.com - Гигантская платформа лидирует в торговле формата B2B. Выбрать товары из Китая интернет-магазин Alibaba предлагает на русском языке. Переговоры с поставщиками в режиме реального времени позволяют оптимизировать цены и доставку продукции.

+: Удобный поиск в ступенчатом меню сайта Алибаба с простым алгоритмом. Легкая регистрация, возможность сотрудничества с фабрикой или заводом напрямую.
-: Через удобный для украинцев интернет-магазин Китай не осуществляет прямых поставок товаров от производителей.

Как заказать и доставить в Украину

Существует два основных способа выкупа и доставки.

1.Самостоятельно - Поскольку данные платформы рассчитаны в основном на внутреннего потребителя Китая вам потребуется:

• зарегистрироваться на всех платформах.
• оформить банковский счет в юанях в одном из банков Китая либо использовать платежную систему Alipay.
• уметь читать и общаться на китайском с продавцами. (прим. Не следует полагаться на онлайн-переводчики т.к. их не качественный перевод зачастую вызывает недопонимание.)
• Оплатить 100% стоимости товара.
• Найти надежный склад и перевозчика.

+: Стоимость.
-: Невозможно проверить товар на соответствие и брак, сделать замеры, пересчет либо фотоотчёт. Сложности с возвратом. Ввиду разницы во времени общаться с продавцами возможно только в первой половине дня.

2.Воспользоваться сервисом карго-перевозчика, как например Транс-Агент. Их комиссия составит приблизительно 5-10%. Для выкупа Вам потребуется лишь:

• предоставить ссылку на товар, указать его параметры. Либо воспользоваться платформой TAOBAO+1688+Tmall c автоматическим переводом на русский/украинский и указанием цены в гривне.
• Внести предоплату от 50%.

Все остальные задачи компания берет на себя.

Дополнительно Вам будут доступны такие услуги:

• Онлайн помощь специалистов
• Проверка товара на явный брак
• Пересчет
• Замеры
• Фотоотчет
• Возврат поставщику
• Переупаковка
• Консолидация
• Страховка на утрату

Выкуп и доставка "под ключ". Онлайн-консультация. Дополнительные услуги.

Стоимость выше на 5-10%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обзор лучших онлайн магазинов Китая для украинских заказчиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Надежда Суровцева учила американцев толерантности

"Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака

За военную агрессию государство поплатилось техническим прогрессом

Открыли украинскую гимназию

Microsoft представила новую операционную систему

Обнаружили новый спутник Сатурна

Россия нарушила суверенитет и целостность Украины

Открыли самый широкий мост в мире

Началась война из-за запрета контрабанды наркотиков

Внук Чингисхана победил поляков

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 13275
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12717
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 8136
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 7911
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале Просмотров: 7578
Новости компаний
GROHE X - цифровой прорыв от лидера сантехнической отрасли
GROHE X - цифровой прорыв от лидера сантехнической отрасли Просмотров: 9
Креативная студия "7Arts": там, где Ваши желания воплощаются в реальность
Креативная студия "7Arts": там, где Ваши желания воплощаются в реальность Просмотров: 45
Новая стратегия "Позитивная красота"
Новая стратегия "Позитивная красота" Просмотров: 9
Выбор выгодного интернет кредита в Украине
Выбор выгодного интернет кредита в Украине Просмотров: 36
Преимущества и особенности секционных гаражных ворот
Преимущества и особенности секционных гаражных ворот Просмотров: 45
Больше всего комментируют
10
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 144
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть