Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

Свадьба принца Уильяма и Кейт Мидлтон / Wikipedia

29 апреля 2011-го в Вестминстерском аббатстве Лондона в присутствии 1900 гостей состоялась свадьба принца Уильяма, второго претендента на британский престол и представительницы среднего класса Кейт Миддлтон.

Кэтрин Миддлтон, старшая из 3-х детей, родилась 9 января 1982-го в городе Рединг в английском семьи Майкла Миддлтона и Кэрол Элизабет. Супруги работали в гражданской авиации. Элизабет - стюардессой, а Майкл - диспетчером. В 1987-м Миддлтоны основали компанию по продаже декораций для вечеринок Party Pieces, которая успешно развивалась и сделала их миллионерами.

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Кейт выросла в селе Баклбери, закончила частный колледж и в 2001-м поступила в шотландский университет святого Эндрю, где на первом курсе познакомилась с принцем Уильямом, внуком королевы Елизаветы II. В следующем году Кейт и Уильям уже были близки и снимали совместное жилье. Во время студенческих каникул принц Уильям и Кейт несколько раз путешествовали вместе, а в 2003-м девушка была среди немногих друзей на 21-м дне рождения принца.

После университета Кейт работала в отделе закупок сети магазинов одежды Jigsaw, а принц Уильям учился в Королевской военной академии. В октябре 2010-го пара объявила о помолвке. Во время совместной поездки в Кению Уильям преподнес Миддлтон 18-каратное кольцо из белого золота с 12-каратным овальным сапфиром и 14 круглыми бриллиантами - ту самую, которую его отец в свое время матери Уильяма, Диане.

День свадьбы был объявлен государственным праздником в Соединенном Королевстве. Расходы на свадьбу, которая обошлось в $27,5 млн, взяла на себя королевская семья и семья Миддлтон.

Трансляцию в прямом эфире смотрели около 2-х млрд зрителей. Через YouTube за событием наблюдало онлайн 101 млн зрителей со 188 стран. Впоследствии пара отправилась в 10-дневный медовый месяц, который провела на вилле на частном острове на Сейшелах.