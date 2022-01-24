Нужны ли законы государству

Издавна человечество беспокоит вопрос, что возникло раньше: яйцо или курица? А если задуматься о государстве и законе: что появилось первым? Может ли вообще государство существовать без законов? Попробуем разобраться.

Зачем государству нужны законы

Пофантазируем: как бы выглядело государство, в котором нет законов? Могла ли оно вообще существовать? Если да, то как бы в ней взаимодействовали между собой люди?

Конечно, это гипотетическая ситуация. Но ответ очевиден – был бы хаос. Ведь существование государства невозможно без законов. Люди обязаны меж собой взаимодействовать, соблюдая определенные нормы и правила поведения. Даже первобытные люди руководствовались мононормами (социальными регуляторами), которые впоследствии с эволюцией общества стали правовыми актами и законами. А затем возник и Основной закон государства.

Итак, разберемся, что вообще такое закон? Если говорить простым языком, это набор обязательных норм и правил. Он необходим для того, чтобы общество нормально существовало и взаимодействовало между собой. То есть, это так называемая форма регулирования общественных отношений.

Если подойти к определению более формально — это нормативно-правовой акт высшей юридической силы, регулирующий важнейшие общественные отношения, устанавливая общеобязательные правила. Обычно он принимается в особом порядке либо законодательным органом власти, либо непосредственно народом.

Виды законов

Есть разные законы: государственные, этические, духовные, нравственные и т.д. О них пишут книги, формируют сборники и издают целые трактаты. Например, в Украине есть сборник основных законов государства — систематизированное издание Верховной Рады, где содержатся законы, постановления и другие нормативно-правовые акты.

Но если говорить о государстве, то их можно разделить на конституционные и обычные.

Основной закон государства – это Конституция. Он имеет высшую юридическую силу и регулирует главные сферы жизни общества.

Соответственно, законодательные акты, исходящие из Конституции, конкретизируют или вносят изменения в ее положения – это конституционные законы. Они имеют в отношении других нормативных актов высшую юридическую силу.

Но при этом следует не забывать, что все же наивысшую силу имеет Конституция. Ее нормы – это нормы прямого действия. Что касается обычных, то это акты текущего законодательства, содержащие важнейшие правовые нормы определенной отрасли или подотрасли или института. Они могут вводить в действие, изменять или отменять другие законы и договоры.

Все граждане должны соблюдать законы.

Кто принимает законы

Создание законов имеет определенную процедуру и особый порядок принятия. В Украине они могут быть приняты:

● народом в результате референдума;

● парламентом (законодательным органом);

● в порядке делегированного законотворчества – главой государства, правительством.

После принятия закона (в течение 15 дней) его должен подписать президент.

Кстати, Основной закон государства определяет, что именно президент - гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

Чем грозит государству отсутствие законов

Без законов невозможно существование правового государства. Ведь для того, чтобы люди жили в мире и согласии, чтобы их права никто не нарушал, нужно, чтобы общество следовало определенным правилам и нормам.

Конституция нам говорит, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. То есть, если кто то посягнет на жизнь или здоровье человека — понесет за это ответственность.

Представьте, если бы этого не было? Человек, который знает, что за его преступление не придется отвечать перед законом, делал бы все, что угодно. В государстве наступил бы хаос и граждане не могли бы сосуществовать.

Поэтому для того, чтобы права человека не нарушались — важно соблюдать законы. И вопрос, нужны ли законы государству, даже не должно возникать. Ведь без них невозможно функционирование правового государства и общества в целом.