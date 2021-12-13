Новые ощущения и хорошее здоровье: почему не стоит стесняться сексшопов

 
Ексклюзивы
1/5
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 297
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 666
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1629
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 315
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 8208
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4068
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2736
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1917
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2394
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3483
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6093
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1440
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4455
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2021
Просмотров: 180
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
понедельник, 13 декабря 2021 18:26

Новые ощущения и хорошее здоровье: почему не стоит стесняться сексшопов

  Комментировать
 

Как много украинцев пользуются услугами сексшопов и могут откровенно об этом рассказывать? Бесспорно люди стали более раскрепощенными, но тема секса для большинства до сих пор остается под запретом.

На самом деле сексшопы существуют достаточно давно, а соответственно и популярность их товаров. Первый интим-магазин в 1962 году открыла пилот военного самолета немка Беата Узе. Общаясь с подругами, она выяснила, что те очень обеспокоены проблемами недостатка секса и нежелательной беременности. В своем магазине Узе начала продавать первые презервативы, брошюры с основными фактами о сексе, а также книги об отношениях. Сексшоп Беати был прибыльным, покупателей каждый день приходило много. Но вместе с тем женщине пришлось выдержать публичное осуждение.

С годами сексшопы начали приобретать популярность и открываться в разных городах Европы, Америки. Появились даже интим-магазины для религиозных людей.
"Если Запад развивался, то в СССР секса быть не могло. Покупать презервативы было стыдно, потому что засмеют все, включая аптекаря, - говорит семейный психолог Ангелина Волк. – Тех, кто хотел усовершенствовать свою сексуальную жизнь, назвали бы аморальными. Люди погрязли в стереотипах, которые им годами навязывали по политическим, идеологическим причинам. Впоследствии такие взгляды они передали своим детям, ведь должного интимного воспитания у нас нет до сих пор. На самом же деле сексуальная жизнь оказывает большое влияние на наше эмоциональное и физическое состояние. Проблемы с ним приведут к раздражительности, стрессу, гормональному дисбалансу и другим реальным заболеваниям. И именно интимные товары способны помочь паре исправить большинство проблем в сексе, а соответственно наладить отношения друг с другом. Они не указывают на наш разврат, а помогают почувствовать себя и получить удовольствие".

 

В Украине первый сексшоп был открыт в конце 90-х в Киеве. Сегодня украинский рынок товаров для взрослых развивается с невиданной скоростью. Качество и ассортимент отечественных сексшопов не уступает зарубежным, но цены значительно ниже. При этом очень популярны стали онлайн интим-магазины. Чтобы выбрать себе подарок, не стоит где-нибудь ходить, достаточно сделать несколько кликов мышкой. Одним из таких есть сексшоп Feelshop.

"Сексшоп – это магазин для всех, кто занимается сексом. Среди наших покупателей есть люди абсолютно всех возрастов, - говорит Алёна Прохорова, сооснователь интимного мазина "Feelshop". – Хотя кажется, что старшее поколение консервативно, но именно они больше ценят свои желания и заботу о здоровье. Понимают, что интимные товары, презервативы, лубриканты следует покупать в специализированных магазинах. Последние, кстати, гораздо безопаснее брать именно в сексшопах. В аптеках предлагают разрекламированные бренды, часто вызывающие молочницу, зуд и другие болезни".

Feelshop предлагает широкий ассортимет товаров для взрослых. Можно приобрести интимную косметику, белье, подарки, игры, вибраторы, фаллоимитаторы, стимуляторы и другие аксессуары для секса.

"У нас скупаются как многие женщины, так и мужчины. Первые обычно выбирают вибраторы и вакуумные стимуляторы клитора, другие – разные анальные стимуляторы, специальные лубриканты. Мы гарантируем высокое качество материалов, из которых сделаны все наши товары. Поэтому с ними секс будет не только ярче, но и безопасен для здоровья. Наши покупатели в этом убедились", – указывает Алёна Прохорова.

Кроме качества, Feelshop радует своих покупателей удобным оформлением заказов, постоянными акциями и скидками. Детальнее о магазине можно узнать на сайте feelshop.com.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новые ощущения и хорошее здоровье: почему не стоит стесняться сексшопов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Казак стал правителем Молдавии

Самое читаемое
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 13950
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 12744
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 11817
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 9207
&quot;Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке&quot;: в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
26
 Просмотров: 8208
Новости компаний
Собственная энергогенерация на предприятии: современно, эффективно, выгодно
Собственная энергогенерация на предприятии: современно, эффективно, выгодно
Стань красивой до кончиков ногтей
Стань красивой до кончиков ногтей
Специалисты страховой компании ЕКТА поделились с нами секретом быстрой обработки звонков клиентов
Специалисты страховой компании ЕКТА поделились с нами секретом быстрой обработки звонков клиентов
Круглосуточные кредиты в Украине
Круглосуточные кредиты в Украине
Профессиональная чистка зубов – ваша белоснежная улыбка
Профессиональная чистка зубов – ваша белоснежная улыбка
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
4
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
4
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
3
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Голосов: 187
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть