Новые ощущения и хорошее здоровье: почему не стоит стесняться сексшопов

Как много украинцев пользуются услугами сексшопов и могут откровенно об этом рассказывать? Бесспорно люди стали более раскрепощенными, но тема секса для большинства до сих пор остается под запретом.

На самом деле сексшопы существуют достаточно давно, а соответственно и популярность их товаров. Первый интим-магазин в 1962 году открыла пилот военного самолета немка Беата Узе. Общаясь с подругами, она выяснила, что те очень обеспокоены проблемами недостатка секса и нежелательной беременности. В своем магазине Узе начала продавать первые презервативы, брошюры с основными фактами о сексе, а также книги об отношениях. Сексшоп Беати был прибыльным, покупателей каждый день приходило много. Но вместе с тем женщине пришлось выдержать публичное осуждение.

С годами сексшопы начали приобретать популярность и открываться в разных городах Европы, Америки. Появились даже интим-магазины для религиозных людей.

"Если Запад развивался, то в СССР секса быть не могло. Покупать презервативы было стыдно, потому что засмеют все, включая аптекаря, - говорит семейный психолог Ангелина Волк. – Тех, кто хотел усовершенствовать свою сексуальную жизнь, назвали бы аморальными. Люди погрязли в стереотипах, которые им годами навязывали по политическим, идеологическим причинам. Впоследствии такие взгляды они передали своим детям, ведь должного интимного воспитания у нас нет до сих пор. На самом же деле сексуальная жизнь оказывает большое влияние на наше эмоциональное и физическое состояние. Проблемы с ним приведут к раздражительности, стрессу, гормональному дисбалансу и другим реальным заболеваниям. И именно интимные товары способны помочь паре исправить большинство проблем в сексе, а соответственно наладить отношения друг с другом. Они не указывают на наш разврат, а помогают почувствовать себя и получить удовольствие".

В Украине первый сексшоп был открыт в конце 90-х в Киеве. Сегодня украинский рынок товаров для взрослых развивается с невиданной скоростью. Качество и ассортимент отечественных сексшопов не уступает зарубежным, но цены значительно ниже. При этом очень популярны стали онлайн интим-магазины. Чтобы выбрать себе подарок, не стоит где-нибудь ходить, достаточно сделать несколько кликов мышкой. Одним из таких есть сексшоп Feelshop.

"Сексшоп – это магазин для всех, кто занимается сексом. Среди наших покупателей есть люди абсолютно всех возрастов, - говорит Алёна Прохорова, сооснователь интимного мазина "Feelshop". – Хотя кажется, что старшее поколение консервативно, но именно они больше ценят свои желания и заботу о здоровье. Понимают, что интимные товары, презервативы, лубриканты следует покупать в специализированных магазинах. Последние, кстати, гораздо безопаснее брать именно в сексшопах. В аптеках предлагают разрекламированные бренды, часто вызывающие молочницу, зуд и другие болезни".

Feelshop предлагает широкий ассортимет товаров для взрослых. Можно приобрести интимную косметику, белье, подарки, игры, вибраторы, фаллоимитаторы, стимуляторы и другие аксессуары для секса.

"У нас скупаются как многие женщины, так и мужчины. Первые обычно выбирают вибраторы и вакуумные стимуляторы клитора, другие – разные анальные стимуляторы, специальные лубриканты. Мы гарантируем высокое качество материалов, из которых сделаны все наши товары. Поэтому с ними секс будет не только ярче, но и безопасен для здоровья. Наши покупатели в этом убедились", – указывает Алёна Прохорова.

Кроме качества, Feelshop радует своих покупателей удобным оформлением заказов, постоянными акциями и скидками. Детальнее о магазине можно узнать на сайте feelshop.com.ua.