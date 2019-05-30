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четверг, 30 мая 2019 13:31

Названа стоимость услуг по мойке окон в Киеве

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Мойка окон – не только трудозатратный, но и порой небезопасный процесс. И многократно возрастает степень опасности, если речь идет о наведении чистоты и блеска в многоэтажных офисных центрах или квартирах на высоких этажах. По этому такие работы правильнее будет доверить профессиональным клинерам, которые и с высотой, и с грязными окнами "на ты".

  Мойка окон в Киеве
Мойка окон в Киеве

Так какая же стоимость мойки окон в Киеве?

Возьмем для примера клининговую компанию "Уборка Эксперт" из ТОП 10 поисковой выдачи, по ссылке можно посмотреть актуальные цены на мойку окон, а так же какие именно работы выполняют клинеры предоставляя данную услугу.

Немного изучив сайт можно понять что, стоимость мойки окон напрямую зависит от площади остекления (чем больше площадь тем дешевле цена за кв.м.), от сложности работ: высокие или труднодоступные окна, мытье панорамных окон, а так же от типа мойки: поддерживающая, сезонная или после ремонта.

В среднем стоимость мойки окон в Киеве варируеться от 15 грн. до 40 грн. за кв.м..

Как достигается эффективность мытья окон командой клинеров?

Чистота и блеск окон зависят от применения передовых технологий мытья, использования эффективных моющих средств, а также от четкого соблюдения правил безопасности во время работы на большой высоте.

Клинеры используют специализированные телескопические шланги с подачей воды и моющих средств, особые держатели для целого арсенала инвентаря (щеток, скребков, мочалок), стяжки с телескопическими ручками и многое другое.

Кроме того, внешняя опрятность окон и витрин невозможна без очистки фурнитуры, ручек, откосов и сливов, которые особенно важно мыть, если ваше здание находится рядом с проезжей частью с интенсивным автомобильным трафиком или в городской промзоне.

Нюансов мойки окон, безусловно, много. Но клинеры успешно справится с любыми задачами, будь то мойка окон в квартире, загородном коттедже или офисном центре.

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