Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

23 декабря 1986 года на авиабазе Воздушных сил США "Эдвардс" в Калифорнии завершили 1-й в мире беспосадочный и бездозаправный облет земного шара. Самолет "Вояджер", пилотируемый Диком Рутаном и Джиной Егерь, преодолел 42 432 км за 9 дней 3 мин. 44 с.

Идея создания самолета для дальних полетов появилась 1981-го во время обеда Дика Рутана, его брата Берта и пилотессы Джины Егерь. Она ранее установила несколько рекордов скорости и дальности полета.

Автор: Фото: jnsm.com Джина Егерь и Дик Рутан возле "Вояджера"

"Вояджер" конструировали и строили более двух лет. 22 июня 1984 года в воздух впервые поднялся 9-метровый самолет с размахом крыльев почти 34 м и весом более 1 т. "Вояджер" оборудовали 2 двигателями, системой глобального позиционирования и погодным радаром.

Автор: Фото: jnsm.com Джина Егерь за штурвалом самолета "Вояджер"

15 июля 1986-го осуществили 1-е испытание самолета. Дик Рутан и Джина Егерь преодолели 19 082 км за 111 ч. 44 мин., превзойдя предыдущий рекорд продолжительности полета 84 ч. 32 мин.

В общем "Вояджер" прошел 67 испытаний. Но двухлетняя подготовка к полету не уберегла самолет от неприятностей. На старте рекордного полета 14 декабря 1986 года перегруженные топливом крылья самолета провисли и коснулись земли.

Автор: Фото: jnsm.com Совершили полет вокруг Земли на самолете "Вояджер"

Но проехав 4,3 км по взлетной полосе авиабазы ​​"Эдвардс", "Вояджер" таки развил необходимые 155 км/ч. и оторвался от земли.

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23 декабря 1986-го "Вояджер" успешно приземлился в месте старта. 55 тыс. зрителей наблюдали за установлением рекорда по продолжительности и дальности первого в мире беспосадочного и бездозаправного облета земного шара. В баках самолета после приземления осталось 48 кг топлива.

Рекорд Дика Рутана и Джины Егерь превзошли лишь в феврале 2006 года. Стив Фоссет на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer преодолел 41 467 км за 76 ч. 45 мин.

29 августа 1929-го в американском штате Нью-Джерси немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первый в истории воздухоплавания кругосветный перелет. За 21 день он преодолел почти 34 тыс. км.