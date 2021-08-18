Надежно, просто и недорого: какое напольное покрытие выбрать

Во время ремонта в доме хочется купить качественные и новые вещи. Жилье стоит оборудовать так, чтобы оно было уютным и туда хотелось возвращаться каждый день. Поэтому каждый этап играет очень важную роль.

В частности, следует обратить двойное внимание на напольное покрытие. Оно должно быть приятным, потому что именно первые шаги утром задают настроение на весь день.

Вариантов покрытия пола существует немало. В интернет-магазине "ДиамантПол" можно выбрать то, что больше подходит к потребностям. Если покрытие должно быть надежное, но легкое при установке, то следует обратить внимание на ламинат. Он один из самых популярных сейчас, можно выбрать по нужным цветам. Особенностью SPC ламината является то, что материал водостойкий.

Один из лучших вариантов - линолеум. Этот материал гладкий, не скользкий, за ним легко ухаживать. Подобрать можно на любой вкус и по бюджетной цене.

Наиболее популярным линолеум обычно считается на кухне. Но и в комнатах и коридоре он будет выглядеть также красиво и уместно. Это гибкое рулонное покрытие, изготовленное на основе поливинилхлорида. Состоит из нескольких слоев: дополнительного защитного, защитного, декоративного рисунка, стекловолокна, вспененного поливинилхлорида и дополнительной основы. Благодаря этому линолеум просто невозможно быстро протереть, или повредить.

Существуют несколько видов линолеума, в зависимости от их назначения. Главное преимущество - будет долго и надежно служить. Он эластичный и бесшумный, поэтому подходит для помещения любой формы. За ним легко ухаживать. Линолеум доступен по цене, но качество при этом не хуже, он прослужит долго.

Еще один вариант покрытия пола - ковролин. Он приятный на ощупь и прекрасно подойдет для гостиной или спальни. Таким образом создаст невероятный уют и желание возвращаться в комнату.

Ковровой плиткой можно устелить пол в офисе. Она хорошо вписывается в рабочую обстановку и интерьер. Покрытие износостойкое и практичное.

Виниловая плитка для пола похожа на линолеум. Разница в том, что она разрезана на квадраты, или прямоугольники. Это очень износостойкий материал, обработанный защитным слоем, в состав которого входит оксид алюминия, обработанный ультрафиолетом.

Для изысканности, красоты и практичности выбирают покрытие пола паркетной доской. Ее изготавливают из дерева, простая в укладке и едва ли не самая популярная.

Покрыть пол на террасе можно специальной террасной доской ДПК. Она практична и долговечна. Фасад украшают сайдингом.

Также существует пробковый пол. Он имеет узорчатые тиснение и делается из натуральных материалов для большего уюта и красоты.

"В нашем магазине" Диамантпол "можно приобрести линолеум по выгодной цене, ведь делаем минимальную наценку, - рассказывает основатель интернет-магазина Игорь Леонидович Андрусенко. - При этом мы тщательно консультируем при выборе и всегда посоветуем, какой вариант будет лучшим".