Надежная служба доставки цветов в Одессе проверенная временем

Цветочная доставка – одна из наиболее популярных и востребованных услуг сегодня. А чтобы порадовать близких в Одессе красивым букетом цветов – выбирайте сервис компании Roza.od.ua.

Доставка цветов в Одессе

Почему клиенты выбирают службу доставки цветов Роза?

Салон Роза работает в Одессе с 2008 года, предоставляя курьерскую доставку цветов в Одессе уже свыше 10 лет. Он известен тем, что дает 100% гарантию качества на свои товары, а также имеет уже более 10 000 постоянных клиентов. Доставка цветов в Одессе от магазина Roza.od.ua – это современный и удобный сервис.

Интернет-магазин Roza.od.ua имеет следующие преимущества:

• Выполняет доставку цветов и по Одесской области, а не только в пределах города и его основных районов;

• Доставка букетов в городе доступна в выходные, будние и праздничные дни;

• Заказать букет можно на дом, в офис, непосредственно на праздник и на любой удобный для получателя адрес;

• Букеты формируются из свежих цветов, прошедших строгий контроль качества и привезенных от проверенных поставщиков;

• Красивые букеты создаются профессионалами своего дела, имеющими современные познания о флористическом дизайне.

Магазин Роза представляет и постоянные консультации флористов, которые помогут подобрать букет на заказ в зависимости от предпочтений клиента, получателя и вида торжества. Консультации бесплатные, а клиенты могут оставить пожелания в форме заказа для флориста, на составление индивидуального, авторского букета.

Доставка цветов по Одессе: букеты и композиции на любой вкус

Компания Roza.od.ua предлагает широкий ассортимент продукции, куда входят не только букеты, но и многие другие подарки из цветов.

Букет разноцветных роз

Магазин цветов Роза предлагает в Одессе следующие виды флористических подарков:

Розы: импортные, украинские, кустовые и многие другие, доступные для заказа; Цветы в коробках: купить цветы можно в том числе и в шляпных коробках в комбинации со сладостями, фруктами и прочим; Букеты в корзинах: оригинальный вариант от флористов, подходящий практически на любой праздник; Цветочные надписи: возможность сделать онлайн заказ цветов на романтический повод или с именем любимой половины; Торты: сделанные из цветочных бутонов, подходят и взрослым, и детям; Сердца из роз: лучший романтический подарок на годовщину, романтические поводы и не только; Хончу: оригинальный подарок на свадьбу.

Кроме того, заказать цветы с доставкой в Одессе можно и с дополнительными презентами. К примеру, к каждому заказу компания прилагает бесплатную открытку, куда можно написать романтический или дружеский текст. Хороший вариант – добавить к букету мягкую игрушку, любимые конфеты или сладости получателя.

Как заказать доставку цветов курьером от Roza.od.ua

Для заказа необходимо посетить сайт магазина - https://roza.od.ua. Далее в каталоге подберите композицию, которая приглянулась больше всего, и заполните соответствующую информацию о получателе заказа.

На сайте компании можно недорого приобрести цветы, используя действующие акции или пользуясь постоянными скидками. Компания всегда старается предлагать самые приятные цены для любого бюджета.

Доставить заказ по Одессе курьеры смогут в любое удобное для получателя время и день. Компания предлагает всем своим клиентам бесплатную доставку цветов по Одессе в рабочее время с 9:00 до 20:00.