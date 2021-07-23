Мир высоких технологий и STEM-обучение

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: учиться должно быть интересно, знания должны применяться на практике, процесс обучения должен проходить в интересной форме, и все это, безусловно, должно принести хорошие плоды в будущем ребенка - высокие показатели интеллекта, самореализацию, высокооплачиваемую работу.

Аббревиатура STEM расшифровывается как "Science, Technology, Engineering and Mathematics" - наука, технология, инженерия и математика.

От теории к практике

Наука неотъемлемо присутствует в мире вокруг нас. Технология все больше и больше проникает во все аспекты нашей жизни. Инженерия используется в проектировании конструкции дорог и мостов, в вопросах глобальных климатических изменений, современное оборудование для кабинета биологии помогает понять, как улучшить окружающую среду и тому подобное. Математика же касается каждой профессии, каждый занятия, осуществляется нами в повседневной жизни.

Для реализации задач СТЭМ-образования необходимо такое оборудование, которое бы помогало детям применить теоретические знания на практике. Дети должны получить возможность собственными руками сделать не только свое изобретение, но и создать свое счастливое будущее.

Миссия компании STEM class: обеспечить доступ детям, педагогам и творческим профессионалам в лучших товаров для образования.

Играй, развивайся, учись

В учебные программы школ, основанных на STEM, включенные кейсы из реальной жизни: запуск космической ракеты, строительство моста, очистки нефти, сборник работа и т.д. Stem лаборатория и современное оборудование для кабинета физики помогают глубже понять жизненное применение теоретических знаний. Проще говоря, ребенку становится понятно, для чего это нужно в жизни, а значит - интересно, увлекательно и полезно.

СТЭМ-оборудование = шаг в будущее

С помощью STEAM-оборудование, которое можно купить в компании STEM class, ученики смогут окунуться в логику явлений, происходящих понять их взаимосвязь, изучать мир системно и, тем самым, вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из критических ситуаций. А также параллельно осваивать основы менеджмента и умение презентовать себя, что в свою очередь обеспечивает абсолютно новый уровень развития ребенка.

Играй, развивайся, учись, ведь будущее определяют STEM-технологии.