Место для шоппинга: мультибрендовый магазин Saks`85

Помимо того, что шоппинг позволяет внести разнообразие в гардероб, он может стать настоящей панацеей от плохого настроения, повысить уровень эндорфинов и оказать позитивный терапевтический эффект в ситуации стресса, грусти или усталости. Однако не каждый шоппинг одинаково полезен, а, точнее – способен произвести должное успокоительное воздействие, тут важно выбрать правильный магазин. К счастью в столице такие имеются.

В 2010 году открылся первый в Киеве магазин премиум-сегмента Saks'85, который с момента своего открытия и до сегодня предлагает своим клиентам тщательно отобранный ассортимент мировых брендов. Необычное название было выбрано неслучайно – первая точка уникальных вещей открылась по адресу ул. Саксаганского, 85.

Главная цель, которую ставит перед собой Saks`85 – обеспечить клиентов и фэшн инсайдеров возможностью в любой момент расширить свой стильный гардероб высококачественной одеждой, обувью и аксессуарами из коллекций лучших модных брендов. Так, в арсенале магазина товары таких модных гигантов как Barracuda, Canada Gooss, JOOP!, Fabi, Luis Trenker, Bogner, Red Green, Florsheim, Hugo Boss и многих других. Лимитированные линейки, новые имена в мире высокой моды, трендсеттеры и лейблы с историей, которые больше нигде не купить в Украине - Saks`85 предлагает действительно эксклюзивные вещи.

Ассортимент магазина постоянно обновляется новыми коллекциями, а любители онлайн-покупок смогут реализовать свои шоппинг-амбиции в интернет версии магазина по адресу saks85.com. Разнообразие представленных изделий интернет-магазина – это гармоничное сочетание модных тенденций, лаконичных форм, экстравагантных аутфитов, ярких аксессуаров, классических фасонов, актуальных веяний и безапелляционного качества.

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Магазин Saks`85 предлагает одежду на любой вкус