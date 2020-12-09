Медтехника для дома и офиса в Киеве

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Где купить медтехнику в Киеве

Правильно подобранная медицинская техника поможет следить за основными показателями организма, оздоравливать организм дома и пр. Делайте покупки только в специализированных магазинах.

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В физических салонах можно не только подобрать необходимые товары, но и воспользоваться рядом услуг:

1. Сканирование стоп на компьютерном сканере и плантоскопе;

2. Ремонт медицинского оборудования;

3. Производство индивидуальных стелек.

Ассортимент медтехники в Киеве

Магазин медтехника в Киеве открывает покупателям доступ к большому ассортименту продукции:

1. Компрессионное белье. Используется для поддержания вен, для уменьшения отечности в проблемных зонах, подходит для профилактики и лечение варикозного заболевания.

2. Реабилитационные приспособления. В категории доступны костыли и трости, роллаторы, инвалидные коляски и прочие приспособления, которые упростят инвалидам и людям после травм и серьезных хирургических операций самостоятельное передвижение, ускорят процесс реабилитации.

3. Товары для спорта. В данной категории можно подобрать специальные компрессионные гольфы, наколенники, налокотники, фитболы и прочие приспособление. Основное назначение товаров – поддержание здоровья организма и снижение вероятности травм при занятиях спортом.

Покупка медтехники в интернет-магазине

В интернет-магазине Медтехника Ортосалон вы найдете полный каталог товаров с возможностью заказа доставки по Украине. Даже если нужного товара нет ни в одном физическом магазине медтехники в Киеве, вы сможете забрать его у курьера или на почте уже через 1-2 дня с момента заказа.

К другим преимуществам интернет-магазина можно отнести:

• вдобная сортировка товаров в зависимости от характеристик и цены;

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Медтехника от производителя в Киеве

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Адреса магазинов медтехники в Киеве

1. Проспект Победы, 27А (ст. метро "Политехнический институт"). График работы: Пн-Пт: 9:00-20:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380686306162

2. Улица Багговутовская, 3/15 - Шевченковский район, массив Лукьяновка. График работы: Пн-Пт: 09:00-19:00;Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380673827748

3. Улица Урловская, 1/8 (жилмассив Позняки, Дарницкий р-н) рядом с "Novus", со стороны улицы Княжий Затон. График работы: Пн-Пт: 09:00-19:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. 380676504230

4. Харьковское шоссе, 172 (жилмассив Дарница). График работы: Пн-Пт: 9:00-19:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380981650232