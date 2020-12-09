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четверг, 10 декабря 2020 10:12

Медтехника для дома и офиса в Киеве

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Салоны Медтехника Ортосалон помогут вам выбрать и купить необходимую медтехнику в Киеве от производителя. Вам понравятся наши цены и высокий уровень обслуживания.

Где купить медтехнику в Киеве

Правильно подобранная медицинская техника поможет следить за основными показателями организма, оздоравливать организм дома и пр. Делайте покупки только в специализированных магазинах.

На сайте ortosalon.ua вы найдете адреса магазинов, а также подробную схему проезда к каждой торговой точке.

 

В физических салонах можно не только подобрать необходимые товары, но и воспользоваться рядом услуг:

1. Сканирование стоп на компьютерном сканере и плантоскопе;
2. Ремонт медицинского оборудования;
3. Производство индивидуальных стелек.

Ассортимент медтехники в Киеве

Магазин медтехника в Киеве открывает покупателям доступ к большому ассортименту продукции:

1. Компрессионное белье. Используется для поддержания вен, для уменьшения отечности в проблемных зонах, подходит для профилактики и лечение варикозного заболевания.
2. Реабилитационные приспособления. В категории доступны костыли и трости, роллаторы, инвалидные коляски и прочие приспособления, которые упростят инвалидам и людям после травм и серьезных хирургических операций самостоятельное передвижение, ускорят процесс реабилитации.
3. Товары для спорта. В данной категории можно подобрать специальные компрессионные гольфы, наколенники, налокотники, фитболы и прочие приспособление. Основное назначение товаров – поддержание здоровья организма и снижение вероятности травм при занятиях спортом.

 

Покупка медтехники в интернет-магазине

В интернет-магазине Медтехника Ортосалон вы найдете полный каталог товаров с возможностью заказа доставки по Украине. Даже если нужного товара нет ни в одном физическом магазине медтехники в Киеве, вы сможете забрать его у курьера или на почте уже через 1-2 дня с момента заказа.

К другим преимуществам интернет-магазина можно отнести:

• вдобная сортировка товаров в зависимости от характеристик и цены;
• консультации по вопросам выбора товаров онлайн через форму;
• быстрый поиск адресов ортосалонов в вашем городе.

Медтехника от производителя в Киеве

Чтобы купить подобранный на сайте товар, достаточно добавить его в корзину, заполнить форму и ожидать звонка менеджера. Мы организуем отправку товара в день заявки, чтобы вы могли получить нужную медтехнику в Киеве без задержек.

Адреса магазинов медтехники в Киеве

1. Проспект Победы, 27А (ст. метро "Политехнический институт"). График работы: Пн-Пт: 9:00-20:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380686306162
2. Улица Багговутовская, 3/15 - Шевченковский район, массив Лукьяновка. График работы: Пн-Пт: 09:00-19:00;Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380673827748
3. Улица Урловская, 1/8 (жилмассив Позняки, Дарницкий р-н) рядом с "Novus", со стороны улицы Княжий Затон. График работы: Пн-Пт: 09:00-19:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. 380676504230
4. Харьковское шоссе, 172 (жилмассив Дарница). График работы: Пн-Пт: 9:00-19:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380981650232
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10
декабря

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