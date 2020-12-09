Медтехника для дома и офиса в Киеве

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Где купить медтехнику в Киеве
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В физических салонах можно не только подобрать необходимые товары, но и воспользоваться рядом услуг:
1. Сканирование стоп на компьютерном сканере и плантоскопе;
2. Ремонт медицинского оборудования;
3. Производство индивидуальных стелек.
Ассортимент медтехники в Киеве
Магазин медтехника в Киеве открывает покупателям доступ к большому ассортименту продукции:
1. Компрессионное белье. Используется для поддержания вен, для уменьшения отечности в проблемных зонах, подходит для профилактики и лечение варикозного заболевания.
2. Реабилитационные приспособления. В категории доступны костыли и трости, роллаторы, инвалидные коляски и прочие приспособления, которые упростят инвалидам и людям после травм и серьезных хирургических операций самостоятельное передвижение, ускорят процесс реабилитации.
3. Товары для спорта. В данной категории можно подобрать специальные компрессионные гольфы, наколенники, налокотники, фитболы и прочие приспособление. Основное назначение товаров – поддержание здоровья организма и снижение вероятности травм при занятиях спортом.
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В интернет-магазине Медтехника Ортосалон вы найдете полный каталог товаров с возможностью заказа доставки по Украине. Даже если нужного товара нет ни в одном физическом магазине медтехники в Киеве, вы сможете забрать его у курьера или на почте уже через 1-2 дня с момента заказа.
К другим преимуществам интернет-магазина можно отнести:
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Медтехника от производителя в Киеве
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