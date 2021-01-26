Максимум удовольствия от вейкбординга при сотрудничестве с Yacht Band

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 261
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1107
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 639
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2259
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 891
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1683
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1728
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2016
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 261
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 396
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1683
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1170
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 18:31

Максимум удовольствия от вейкбординга при сотрудничестве с Yacht Band

  Комментировать
Максимум удовольствия от вейкбординга при сотрудничестве с Yacht Band
Уникальность вейкбордингу заключается в том, что он объединяет элементы прыжков, акробатики и слалома. Фото: Facebook

Когда есть желание раскрасить жизнь яркими красками, избавившись от мысли о повседневных проблемах, стоит задуматься об освоении экстремальных видов спорта. Вейбординг – стремительно набирающий популярность вид отдыха на воде, который доставляет феерию новых ощущений и не требует особенных финансовых затрат. Естественно, если вы намерены стать профессионалом, то придется обзавестись собственным оборудованием, но для увлекательного досуга можно арендовать все необходимое.

Услуги проката вейкборда в Киеве предоставляют разные компании, среди которых особого внимания заслуживает Yacht Band, гарантирующая клиентам оптимальное соотношение стоимости и качества обслуживания. Даже при небольшом бюджете каждый может себе позволить прокатиться по Днепру, выполняя акробатические трюки и чувствуя себя покорителем водной стихии!

Особенности катания на вейкборде
Уникальность вейбординга заключается в том, что он объединяет элементы сразу нескольких спортивных дисциплин – прыжков, акробатики и слалома. Фактически вы можете за один раз получить впечатления гораздо более сильные, чем во время катания на скейтборде, сёрфе или сноуборде. Конечно, чтобы научиться выполнять сложные трюки, потребуются время и усилия, но даже с минимальными навыками позитивные эмоции гарантированы. Среди других аргументов в пользу вейкборда:
- умеренные затраты при аренде катера и оборудования;
- отсутствие жестких ограничений по возрасту;
- позитивное влияние на состояние здоровья – при регулярных занятиях улучшается вестибулярный аппарат, ускоряется приток крови к внутренним органам, тренируется координация движений и т.д.;
- возможность сбросить физическое и эмоциональное напряжение, от которого страдает подавляющее большинство жителей мегаполисов;
- перспектива совершенствования навыков в разных направлениях, например, со временем можно попробовать кататься в связке с вертолетом или делать трюки на лебедке.

Плюсы аренды вейкборда у проверенной компании
Прокат вейкборда – отличное решение для новичков и тех, кто только недавно услышал о таком необычном виде спорта и хочет попробовать прокатиться на доске, соединенной фалом с катером.

Воспользовавшись услугами Yacht Band, клиенты могут рассчитывать на:
- демократичную стоимость, независимо от продолжительности аренды (естественно, чем дольше прокат, тем выгоднее условия!);
- предоставление в аренду не только катера, но и всей необходимой экипировки;
- оказание услуг в любой день недели с возможностью бронирования на определенное время;
- проведение инструктажа техники безопасности;
- профессионализм и опытность водителей водного транспорта, исправность инвентаря;
- широкий спектр дополнительных услуг, включая аренду яхты для вечеринки и организации торжества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Максимум удовольствия от вейкбординга при сотрудничестве с Yacht Band». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Первый спортивный автомобиль назвали "Виктория"

Зубная дрель напоминала швейную машину

Умер предприниматель, придумавший популярную жевательную резинку

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

112 кг кокаина, 16 т сигарет, 480 л виски: самые резонансные нарушения на таможне

Стюардесса выжила после падения самолета

Баскетболист разбился на вертолете с дочерью

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 30735
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 1 Просмотров: 20314
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 15975
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 15237
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 13239
Новости компаний
Горящие путевки в Египет зимой пользуются наибольшей популярностью
Горящие путевки в Египет зимой пользуются наибольшей популярностью Просмотров: 351
В интернет-магазине постельного белья Баю-Бай новые модели 2021 года на любой кошелек
В интернет-магазине постельного белья Баю-Бай новые модели 2021 года на любой кошелек Просмотров: 153
Имплантация зубов в Ирпене – куда обратиться?
Имплантация зубов в Ирпене – куда обратиться? Просмотров: 144
Как выбрать хостинг для блога Wordpress
Как выбрать хостинг для блога Wordpress Просмотров: 9
Как выводить Биткоин на карту Приват
Как выводить Биткоин на карту Приват Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
4
Кого бы выбрали украинцы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1213
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть