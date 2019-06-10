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вторник, 11 июня 2019 09:00

Лето в городе: тренды 2019

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Лето — пора платьев или топов с юбками. Так как на улице жарко, в наших образах появляется слишком много открытых участков тела. Возникает вопрос, как же удержать баланс, чтобы выглядеть по-летнему стильно и не слишком раздетым. Специфика летней одежды в магазинах, навеянная морским отдыхом или стилем "сафари". На одежде часто можно заметить элементы с этническими деталями, много цветочных принтов. Перед походом в магазин следует осторожно сделать свой выбор, чтобы соответствовать больше стилю города, чем морскому отдыху. Как подготовиться к лету расскажет стилист Анна Якименко.

  Бренд VOVK порадует многообразием одежды и приятными ценами
Бренд VOVK порадует многообразием одежды и приятными ценами

- Выберите любимый интернет-магазин с удобной, стильной и комфортной одеждой. Для меня это vovk.com. Здесь вы найдете то, чего точно не хватает в вашем гардеробе и сэкономите свое время. Например, одежда в полоску, которая очень модна в этом сезоне. Сине-белые модели длинных сарафанов, полосатые жакеты или шорты. Ткани, которые используют для пошива качественные, легкие и удобные при ношении.

- Помните, что в летнем гардеробе должны преобладать светлые тона. Черный тоже может быть, но его лучше использовать в принте.

Летом хорошо носить принтованные платья. Определитесь, какое платье и какой длины вам необходимо. Обратите внимание на мелкий рисунок. Визуально он уменьшит ваши объемы, тогда как крупные цветы будут "полнить" фигуру.

  Бренд VOVK порадует многообразием одежды и приятными ценами
Бренд VOVK порадует многообразием одежды и приятными ценами

- Обратите внимание на платье-халаты или платье-рубашку. Они могут стать идеальными для тех, кто работает в офисе. Это может быть хлопковое белое или бежевое платье на бретелях или с вырезанными рукавами, которые будут шикарно смотреться в городе.

- Очень длинные или очень короткие вещи никогда не выглядят стильно. Если вы носите юбку мини, то лучше отказаться от высоких каблуков. Заменить их на кроссовки или босоножки или туфли на плоской подошве. Это будет выглядеть более современно.

- Шорты для города должны быть из хлопка или из льна. Помните о том, что ваши шорты не должны быть слишком короткими или слишком облегающими.

  Бренд VOVK порадует многообразием одежды и приятными ценами
Бренд VOVK порадует многообразием одежды и приятными ценами

Выбери стильное лето с VOVK. Бренд порадует тебя как разнообразием одежды так и приятными ценами.

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Дата
11
июня

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