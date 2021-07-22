Лечить зависимость следует начать с бесплатной консультации нарколога-психотерапевта

Зависимость от алкоголя и наркотиков радикально меняет жизнь человека и его семьи. Очень ценно, когда больной понимает это и хочет вылечиться. Бывает преодолеть зависимость самостоятельно не удается, тогда на помощь приходят врачи.

Гарантируют профессиональное лечение от наркотической, алкогольной и других зависимостей в центре MedicoMente в Киеве. Лечение начинают с бесплатной консультации с врачом наркологом-психотерапевтом. Определяют масштабы проблемы, выявляются причины и последствия принятия психоактивных веществ.

В клинике MedicoMente применяют медикаментозное, психотерапевтическое и аппаратное лечение с использованием уникальных методик

Затем проводят диагностику, которая показывает состояние физического и психического здоровья, степень зависимости, сопутствующие заболевания и патологии. После этого этапа становится понятно, срок лечения пациента.

"Поначалу не относился к своей зависимости от наркотиков серьезно. По уговору матери поехал к знахарю. Сначала к одному, потом к другому, но они не смогли помочь. Тогда мы нашли в интернете https://medicomente.com/chastnaya-narkologicheskaya-klinika-medikomente-kiev-ukraina/, это была клиника MedicoMente. Тут сразу почувствовал, что вылечат, так и случилось. После того создал семью и имею сына", - рассказывает Виктор из Миргорода на Полтавщине.

Из чего состоит курс лечения

К пациентам применяют медикаментозное, психотерапевтическое и аппаратное лечение с использованием уникальных методик - гипнотерапия, ибогаин-терапия, импланты. Специалисты наркологического центра контролируют состояние и создают благоприятные условия к скорейшему выздоровлению.

Для успешного восстановления проводят физиопроцедуры, массаж, аппаратные методики очищения крови и лимфы - плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, лимфодренаж. Работают над улучшением состояния нервной системы.

В клинике MedicoMente применяют медикаментозное, психотерапевтическое и аппаратное лечение с использованием уникальных методик

В наркологическом центре лечат острые и критические состояния, "ломку". Имеют собственную специализированную палату интенсивной терапии, оснащенную лицензированным оборудованием. Специалисты быстро и безболезненно выводят пациентов из тяжелых состояний связанных с длительным употреблением алкоголя, наркотических и психотропных веществ, передозировки фармакологическими препаратами.

Преимущества центра MedicoMente

• комфортабельные палаты, есть номера VIP и "Люкс", которые соответствуют четырех звездочным отелям;

• полноценное питание, которое готовится по индивидуальным рекомендациям;

• круглосуточный контроль опытных врачей;

• конфиденциальность фиксируется договором;

• заведение круглосуточно охраняется;

• комфортная зона для отдыха и общения, Wi-Fi, TV;

• современный спортивный и тренажерный залы;

• физиотерапевтические процедуры

Врачи наркологической клиники поддерживают контакты с пациентами после завершения стационарного лечения.

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.