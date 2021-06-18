Кухня – пространство для творчества

Принято считать, что творчеством занимаются исключительно в специальных мастерских, репетиционных залах. Но в действительности место для креатива есть везде – даже на кухне. И речь не только о кулинарных шедеврах, но и об интерьере. Конечно, сложно творить в помещении, где предусмотрены обязательные коммуникации в чётко отведённых для этого местах. Но пытливый ум, смелость в решениях и хорошая мебель легко справятся с поставленной задачей.

На что следует обратить внимание выбирая мебель для кухни

Мебель для кухни: требования и рекомендации

Выбирая мебель для кухни, следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Безопасность. На кухне расположено большое количество газовых и электроприборов, а потому важно, чтобы материал шкафов, полок, столешницы выдерживал нагрев, сохранял внешний вид, не деформировался.

2. Уход. Брызги жира, воды, еды на фасадах не редкость. Здесь требуется частая уборка. Выбирайте поверхности, которые не блекнут, менее подвержены механическому воздействию. Чем больше декора на дверках, тем сложнее всё отмыть. Сложно – не значит невозможно. Поэтому если душа просит завитушек, пусть будут.

3. Эргономичность. Габариты мебели должны соответствовать комплекции владельцев, быть удобными в эксплуатации.

4. Экологичность. На кухне хранят продукты, готовят разные блюда. Так или иначе, они соприкасаются с мебелью. Безопасные для здоровья покрытия, безусловно, важны.

5. Внешний вид. Кухонный гарнитур должен нравиться. Только тогда творить на кухне будет действительно приятно.

6. Многофункциональность. Лишнему на кухне не место. Мебель рационально использовать в разных целях.

На что следует обратить внимание выбирая мебель для кухни

Стулья для кухни или как сохранить свободное пространство

Традиционно кухонный гарнитур располагается вдоль стен. Подобное решение обеспечивает комфортную готовку. В центре помещения соответственно ставят обеденный стол и стулья. Для большой кухни это не проблема: смотрится красиво, не препятствует передвижению. В маленькой комнате стационарная обеденная зона – роскошь. Ходить, постоянно натыкаясь на стулья, никуда не годится. Складная мебель поможет справиться со сложившейся непростой задачей.

Стулья раскладываются при необходимости, за ненадобностью – убираются в шкаф. Стол-трансформер тоже поможет создать свободу для кулинарного творчества.

На что следует обратить внимание выбирая мебель для кухни

Taburetka.ua поможет Вам организовать пространство для творчества даже на кухне.