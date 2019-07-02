Корма Royal Canin – прекрасный выбор для кормления домашних питомцев

Компания Royal Canin, основанная в 1968 году ветеринаром Жаном Катари, сегодня является одним из наиболее известных и авторитетных производителей корма супер-премиум класса для домашних кошек и собак. Изначально главным ее приоритетом было создание качественной пищи для животных, которая имела бы высокие вкусовые свойства и была максимально полезной для мурчащих и лающих питомцев. Чтобы добиться этого, разработкой рецепта каждого корма Royal Canin занимаются специалисты в сфере ветеринарии и диетологии в современных лабораториях. Для создания рационов применяются только натуральные свежие ингредиенты, которые предварительно проходят проверку качества. Именно поэтому корм Royal Canin нравится животным, помогает им сохраняться в прекрасном состоянии и иметь крепкое здоровье.

Компания Royal Canin является одним из наиболее авторитетных производителей корма супер-премиум класса для домашних кошек и собак

Разнообразие кормов для животных Royal Canin

Потребности организма животных зависят от многих факторов: их вида, породы, возраста, состояния здоровья. Все эти моменты учитываются производителем корма для животных Royal Canin. Компания сегодня предлагает около 350 видов рационов, имеющих определенные отличия. Они ориентированы на лающих и мурчащих домашних питомцев, потребности организма которых существенно отличаются. Также корма Royal Canin создаются для собак и кошек определенных пород. Он обеспечит организм животных полезными веществами, необходимыми для укрепления защитных функций кожи, усиления иммунной системы.

Очень важно при выборе корма учитывать возраст домашних питомцев. Щенкам и котятам требуется питательная пища, позволяющая быстро восстанавливать жизненные силы и обеспечивающая нормальный рост питомцев. Взрослым животным важно подобрать рацион, который позволит им сохраняться в форме, но при этом не приведет к набору лишнего веса. Корм для пожилых питомцев должен легко усваиваться, что позволит нормально функционировать органам пищеварительной системы. В нем также должен содержаться комплекс антиоксидантов, предотвращающих быстрое старение организма. Все это учтено при создании кормов Royal Canin.

В перечне рационов Роял Канин имеется также большое количество лечебных кормов. Каждый из таких рационов создан специально для животных, страдающих от определенных недугов. Их применение дает возможность кошкам или собакам быстро справиться с заболеванием или же поддерживать организм питомцев в прекрасной форме. В нашем зоомагазине toba.ua вы обязательно подберет подходящий для ваших кошек или собак корм Royal Canin. Если же вы затрудняетесь с определением наиболее подходящего варианта, наши специалисты с радостью вам проконсультируют. Мы поможем вашим мурчащим или лающим любимцам сохраняться в прекрасной форме!