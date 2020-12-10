Конструктор LEGO Minecraft: увлекательные приключения и остросюжетные истории

Сборка конструктора LEGO Minecraft позволит ребенку стать участником приключенческого сюжета, из которого он выйдет победителем

Серия LEGO Minecraft основана на сюжете одноименной компьютерной игры. Первые комплекты для сборки поступили в продажу в июне 2012 года и практически сразу стали популярными. Сегодня линейка ЛЕГО Майнкрафт пополнилась новыми, оригинальными конструкторами, купить которые можно в интернет-магазине Панама.

Особенности серии

● История создания. Выпуск подобных наборов инициировала компания Mojang AB. Именно ее специалисты разработали компьютерную версию. В 2008 году был создан специальный сайт, на котором можно было внести свои предложения по сюжетному содержанию игровых наборов. Новая тематика понравилась посетителям интернет-ресурса и набрала необходимое количество голосов.

● Целевая аудитория. Изначально проект был ориентирован на школьников 7-14 лет. Эта концепция актуальна и сегодня, но в каталог также вошли и специальные предложения для взрослых.

● Количество деталей для сборки. Первые наборы состояли из 480 элементов, но затем предложения стали более разнообразными. Теперь комплектация предполагает наличие разного количества блоков – преимущественно от 200 до 1000 штук.

● Особые составляющие. Здесь компания-изготовитель несколько отошла от виртуальной реальности и включила в состав игровых вариантов практичные предметы, например, ведро с ручкой, хлеб (багет). Особенность состоит в том, что входящие в конструктор ЛЕГО Майнкрафт фигурки способны удерживать эти элементы, а отдельные составляющие даже светятся в темноте.

● Сюжет и стиль исполнения. Все варианты предполагают блочное строительство. Такая игра – это увлекательное путешествие в разные реальности, а ее участнику предстоит построить разнообразные объекты. Предлагается собрать питомник панд, пещеру зомби, шерстяную ферму, мост Ифрита или создать определенный ландшафт. Главный герой Стив вместе со своим другом Минипигом успешно противостоит силам зла.

Сборка конструктора LEGO Minecraft позволит ребенку стать участником приключенческого сюжета, из которого он выйдет победителем.