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пятница, 17 мая 2019 14:15

Кондиционер для квартиры — как выбрать?

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Бытовой кондиционер дает возможность создать комфортные температурные условия в помещении в любое время года. Чтобы подобрать технику, которая идеально справится со своими функциями, необходимо учесть особенности помещения, мощность устройства, тип его расположения и другие критерии. Разобраться в них под силу не только инженерам, но и каждому пользователю.

Классификация кондиционеров по мощности

  Выбирая мощность кондиционера, важно учесть площадь помещения, а также количество людей и техники, которая в нем находится
Выбирая мощность кондиционера, важно учесть площадь помещения, а также количество людей и техники, которая в нем находится

Выбирая мощность устройства, важно учесть площадь помещения, а также количество людей и техники, которое в нем находится. В среднем для комнаты площадью 12 м2 достаточно агрегата на 1 кВт, но значение может отличаться в зависимости от планировки, этажа, наличия окон и дверей.

В технической документации холодопроизводительность и мощность кондиционера обозначают цифрами, где:

● 5 — 1,47 кВт;
● 7 — 2,05 кВт;
● 9 — 2,64 кВт;
● 12 — 3,52 кВт;
● 18 — 5,28 кВт;
● 24 — 7 кВт.

Для предварительного расчета используется формула — 1 кВт на каждые 10 м2. Средней высотой помещения считается 2,8-3 м. Если комната находится на солнечной стороне, то к мощности нужно прибавить еще 25-30%. Если мощность будет недостаточной, устройству придется работать постоянно, а это может вывести его из строя. Мощность бытовых кондиционеров колеблется от 1,5 до 8 кВт.

Разновидности кондиционеров

По типу расположения кондиционер может быть:

● настенным;
● кассетным;
● канальным;
● напольным;
● мобильным;
● оконным.

Настенный — самый распространенный и востребованный вариант. Он представляет собой сплит-систему, состоящую из внутреннего и наружного блока. Со стороны улицы находится шумный внешний блок, а в квартире размещают бесшумную часть. Управляют такой техникой с помощью пульта.

Кассетный больше подходит для офисных помещений, устанавливается в межпотолочном пространстве. Канальные модели тоже устанавливаются вверху, но отличаются большим набором функций. Подходят для помещений, в которых находится много людей.

Напольный вариант позволяет упростить процесс монтажа и сократить затраты на него. Такой кондиционер купить можно для охлаждения и обогрева. Модель состоит из двух блоков, как и настенная. Мобильный кондиционер — дорогостоящее и эффективное оборудование, которое можно переносить с места на место. Горячий воздух выходит по гофрированной трубе, которая находится в проеме окна или стены.

Оконный прибор состоит из одного блока, отличается простотой монтажа и конструкции. Блок устанавливается в оконном проеме, часть его выходит на улицу, а часть — в помещение. Устройство имеет более низкую стоимость, чем другие виды, поэтому пользуется популярностью.

Современные кондиционеры многофункциональны. Большинство из них нагревает и охлаждает воздух, а среди дополнительных функций можно найти фильтрацию, очистку и ионизацию воздуха, осушение и увлажнение. Функция вентиляции распределяет воздух по всему помещению.

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