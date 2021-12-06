Компания MGID назначила нового вице-президента по продажам

Международная рекламная платформа MGID анонсировала назначение нового вице-президента по продажам — им станет Мади Бачар. Он будет обеспечивать реализацию долгосрочной глобальной стратегии компании и расширение ее географической экспансии на ключевые рынки, среди которых Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Западная Европа.

Мади Бачар имеет более 12 лет опыта в цифровых продажах. Работал в командах, занимавшихся разработкой SaaS-продуктов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Европы. До прихода в MGID он занимал должность советника по B2B продажам и развитию бизнеса в MBdigital, а также был вице-президентом по продажам и партнерству в сервисе программатик-рекламы Gamoshi, где отвечал за построение и реализацию стратегии маркетинга и продаж. Благодаря карьере на руководящих должностях в сфере корпоративных технологий и программного обеспечения Мади Бачар имеет опыт достижения бизнес-результатов как в компаниях давно существующих на рынке, так и в стартапах.

"Некоторое время я наблюдал за развитием компании MGID и тем, как она разрабатывает решения для рекламодателей и платформ, позволяющих решать текущие и будущие проблемы отрасли, такие как исчезновение сторонних куки. Я рад присоединиться к компании, которая ставит во главу угла клиентский сервис и находится на передовой инноваций, — комментирует свое назначение Мади Бачар. — Украина – один из ключевых рынков для MGID. Мы будем и дальше активно приобщаться к процессам формирования индустриальных стандартов вместе с IAB Ukraine и внедрять лучшие мировые практики digital-рекламы в Украине".

Генеральный директор MGID Сергей Денисенко делится ожиданиями от назначения: "Хорошо выстроенные процессы и отлаженная структура внутри компании позволяют нам привлекать лучших специалистов без привязки к стране. Мади живет и работает в Израиле – мировом AdTech-хабе, и мы радуемся, что его опыт и экспертиза усилят нашу команду".

Компания MGID – международная платформа размещения нативной рекламы, способствующая росту доходов всех участников экосистемы. С момента основания в 2008 году MGID стала ведущей платформой для рекомендаций по контенту, ориентированной на 850 миллионов уникальных читателей со 185 миллиардами ежемесячных рекомендаций. Платформа помогает ресурсам удерживать и монетизировать аудиторию, одновременно повышая эффективность и узнаваемость брендов и связывая их с уникальной аудиторией в нужный момент с помощью нужного контента.