Компания MGID назначила нового вице-президента по продажам

 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 621
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 5976
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1404
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1161
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4113
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1152
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1494
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1449
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 972
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5436
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1116
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2538
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3726
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 882
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 12:22

Компания MGID назначила нового вице-президента по продажам

  Комментировать
 

Международная рекламная платформа MGID анонсировала назначение нового вице-президента по продажам — им станет Мади Бачар. Он будет обеспечивать реализацию долгосрочной глобальной стратегии компании и расширение ее географической экспансии на ключевые рынки, среди которых Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Западная Европа.

Мади Бачар имеет более 12 лет опыта в цифровых продажах. Работал в командах, занимавшихся разработкой SaaS-продуктов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Европы. До прихода в MGID он занимал должность советника по B2B продажам и развитию бизнеса в MBdigital, а также был вице-президентом по продажам и партнерству в сервисе программатик-рекламы Gamoshi, где отвечал за построение и реализацию стратегии маркетинга и продаж. Благодаря карьере на руководящих должностях в сфере корпоративных технологий и программного обеспечения Мади Бачар имеет опыт достижения бизнес-результатов как в компаниях давно существующих на рынке, так и в стартапах.

"Некоторое время я наблюдал за развитием компании MGID и тем, как она разрабатывает решения для рекламодателей и платформ, позволяющих решать текущие и будущие проблемы отрасли, такие как исчезновение сторонних куки. Я рад присоединиться к компании, которая ставит во главу угла клиентский сервис и находится на передовой инноваций, — комментирует свое назначение Мади Бачар. — Украина – один из ключевых рынков для MGID. Мы будем и дальше активно приобщаться к процессам формирования индустриальных стандартов вместе с IAB Ukraine и внедрять лучшие мировые практики digital-рекламы в Украине".

Генеральный директор MGID Сергей Денисенко делится ожиданиями от назначения: "Хорошо выстроенные процессы и отлаженная структура внутри компании позволяют нам привлекать лучших специалистов без привязки к стране. Мади живет и работает в Израиле – мировом AdTech-хабе, и мы радуемся, что его опыт и экспертиза усилят нашу команду".

Компания MGID – международная платформа размещения нативной рекламы, способствующая росту доходов всех участников экосистемы. С момента основания в 2008 году MGID стала ведущей платформой для рекомендаций по контенту, ориентированной на 850 миллионов уникальных читателей со 185 миллиардами ежемесячных рекомендаций. Платформа помогает ресурсам удерживать и монетизировать аудиторию, одновременно повышая эффективность и узнаваемость брендов и связывая их с уникальной аудиторией в нужный момент с помощью нужного контента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Компания MGID назначила нового вице-президента по продажам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 50211
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 11466
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 11160
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 9153
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 8199
Новости компаний
Онлайн телевидение от IPnet - выбор в пользу технологичности и качественного сервиса
Онлайн телевидение от IPnet - выбор в пользу технологичности и качественного сервиса
Идеальный обеденный стол — какой он?
Идеальный обеденный стол — какой он?
Где купить настоящие кеды Конверс в Украине
Где купить настоящие кеды Конверс в Украине
Зарелизилась третья версия сервиса BMA для партнерского майнинга
Зарелизилась третья версия сервиса BMA для партнерского майнинга
Как получить деньги на новый телефон за несколько месяцев не переплачивая
Как получить деньги на новый телефон за несколько месяцев не переплачивая
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Приветствовал и все": Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина
Голосов: 3033
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть