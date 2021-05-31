Комфортное рабочее место дома — требование сегодняшнего дня

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения отразилась на жизнедеятельности общества, многие люди работают удаленно. Такой формат работы имеет много преимуществ — можно экономить время, деньги на дорогу, качественно питаться, присматривать за детьми… Для продуктивной трудовой деятельности дома, важно создать комфортное рабочее место.

В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели

Интернет-магазин "Табуретка" предлагает своим клиентам огромное разнообразие качественной, практичной, доступной по стоимости мебели. Воспользовавшись предложенным на сайте упомянутого интернет-магазина каталогом, Вы подберете предметы мебели, которые идеально будут отвечать вашим ожиданиям и безупречно впишутся в интерьер. Сегодня большой популярностью пользуются:

• компьютерные столы;

• компьютерные кресла.

Качественный компьютерный стол — каким он должен быть

Чтобы снизить утомляемость от работы за компьютером, необходимо организовать эргономичное рабочее место. Стол оказывает определяющее влияние на удобство работы. Производители предлагают большое разнообразие моделей — Вы сможете подобрать именно тот вариант, который будет соответствовать ожидания. Выбирая стол, который будет использоваться для работы за компьютером, обратите внимание на следующее:

1. столешница должна быть изготовлена из качественного материала, который будет устойчив к потертостям;

2. желательно, чтобы ножки регулировались по высоте — это поможет надежно установить стол на неровном полу;

3. при работе на ПК, хорошо иметь выдвижную подставку для клавиатуры. Для работы на ноутбуке она не нужна;

4. если вы планируете на рабочей поверхности хранить много вещей — подберите модель с полочками.

В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели

Выбор компьютерного кресла — на что обратить внимание

Вторым обязательным элементом для удобного рабочего места является компьютерное кресло. От этого предмета мебели зависит, удобно ли будет человеку работать и насколько быстро он будет уставать. Подбирая кресло, обратите внимание на следующее:

• необходимо наличие возможности регулировки высоты и функции качание;

• убедитесь в качестве и практичности обивочной ткани;

• проверьте, на какой максимальный вес рассчитано кресло;

• тщательно подбирайте дизайн.

Сотрудничая с интернет-магазином "Табуретка", можно рассчитывать на большой выбор, безупречное качество, доступные цены.

В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели