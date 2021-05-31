Комфортное рабочее место дома — требование сегодняшнего дня

 
Ексклюзивы
1/5
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 216
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2250
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 504
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
8 Просмотров: 846
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1476
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1224
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2250
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1188
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1584
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Жабы в Украине ядовиты. Не целуйте - зоолог развеял мифы об амфибиях
Жабы в Украине ядовиты. Не целуйте - зоолог развеял мифы об амфибиях
Просмотров: 396
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 477
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 423
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 666
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 16:13

Комфортное рабочее место дома — требование сегодняшнего дня

  Комментировать

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения отразилась на жизнедеятельности общества, многие люди работают удаленно. Такой формат работы имеет много преимуществ — можно экономить время, деньги на дорогу, качественно питаться, присматривать за детьми… Для продуктивной трудовой деятельности дома, важно создать комфортное рабочее место.

  В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели
В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели

Интернет-магазин "Табуретка" предлагает своим клиентам огромное разнообразие качественной, практичной, доступной по стоимости мебели. Воспользовавшись предложенным на сайте упомянутого интернет-магазина каталогом, Вы подберете предметы мебели, которые идеально будут отвечать вашим ожиданиям и безупречно впишутся в интерьер. Сегодня большой популярностью пользуются:

компьютерные столы;
компьютерные кресла.

Качественный компьютерный стол — каким он должен быть

Чтобы снизить утомляемость от работы за компьютером, необходимо организовать эргономичное рабочее место. Стол оказывает определяющее влияние на удобство работы. Производители предлагают большое разнообразие моделей — Вы сможете подобрать именно тот вариант, который будет соответствовать ожидания. Выбирая стол, который будет использоваться для работы за компьютером, обратите внимание на следующее:

1. столешница должна быть изготовлена из качественного материала, который будет устойчив к потертостям;
2. желательно, чтобы ножки регулировались по высоте — это поможет надежно установить стол на неровном полу;
3. при работе на ПК, хорошо иметь выдвижную подставку для клавиатуры. Для работы на ноутбуке она не нужна;
4. если вы планируете на рабочей поверхности хранить много вещей — подберите модель с полочками.

  В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели
В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели

Выбор компьютерного кресла — на что обратить внимание

Вторым обязательным элементом для удобного рабочего места является компьютерное кресло. От этого предмета мебели зависит, удобно ли будет человеку работать и насколько быстро он будет уставать. Подбирая кресло, обратите внимание на следующее:

• необходимо наличие возможности регулировки высоты и функции качание;
• убедитесь в качестве и практичности обивочной ткани;
• проверьте, на какой максимальный вес рассчитано кресло;
• тщательно подбирайте дизайн.

Сотрудничая с интернет-магазином "Табуретка", можно рассчитывать на большой выбор, безупречное качество, доступные цены.

  В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели
В интернет-магазине "Табуретка" есть огромное разнообразие качественной, практичной, доступной мебели
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комфортное рабочее место дома — требование сегодняшнего дня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

"Подстрелили, били прикладами по голове" - бандиты напали на ферму

Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных

Основали комитет по охране воинских захоронений

Убийство Кирилла Тлявова: как слушается резонансное дело

Gangnam Style рекордно подорвала YouTube

Не смогли запустить Биг-Бен

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 7335
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6390
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 3393
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3276
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 Просмотров: 2817
Новости компаний
Сергей Полумысный: вектор развития компании NOVAAGRO
Сергей Полумысный: вектор развития компании NOVAAGRO
Компания в Европе – первый шаг к масштабированию бизнеса
Компания в Европе – первый шаг к масштабированию бизнеса
Модный пол — тенденции в дизайне интерьеров
Модный пол — тенденции в дизайне интерьеров
Деревянный стол: за и против
Деревянный стол: за и против
ЦирюльникЪ Barbershop второй раз признан лучшим барбершопом Украины
ЦирюльникЪ Barbershop второй раз признан лучшим барбершопом Украины
Больше всего комментируют
8
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
1
Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"
Голосов: 2411
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть