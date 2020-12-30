Какой лазер для эпиляции лучше купить в 2020 году

Лазерная эпиляция является одной из самых популярных процедур в сфере бьюти-услуг. Удаление нежелательных волос с помощью современных лазерных аппаратов позволяет избежать множества неприятных последствий, которые часто возникают при других видах эпиляции. Выбор лазера для эпиляции – задача непростая. Каждый специалист желает найти для себя хороший аппарат, который будет на 100% выполнять свою функцию, при этом его стоимость не будет запредельной. Купить лазер для эпиляции в Украине можно в компании DEKA. Производитель лазерного медицинского оборудования DEKA известен не только в нашей стране, но и по всему миру благодаря высокому качеству оборудования и выгодным условиям сотрудничества для каждого клиента.
Лазеры для эпиляции DEKA
Модельный ряд лазеров для эпиляции DEKA на сегодняшний день представлен множеством аппаратов. Рассмотрим основные из них, а также их преимущества перед конкурентами.
• "Motus AX" - александритовый лазер DEKA, первый в мире аппарат, который был оснащен уникальной технологией MOVEO (динамическая эпиляция). Идеально подойдет для лазерной эпиляции и устранения пигментных пятен;
• "Motus LD" - диодный лазер DEKA, который используется для лазерной эпиляции, омоложения кожи, а также лечения акне. Его особенностью является возможность проводить процедуры с любым фототипом кожи;
• "Motus AY" - комбинированная лазерная установка, оснащенная неодимовым и александритовым лазерами. Сочетания двух видов излучения делает данный аппарат мультифункциональным. "Motus AY" применяют для лазерной эпиляции, удаления сосудов, пигментных пятен, омоложения кожи и терапии акне.
Преимущества лазеров для эпиляции DEKA
· Безопасность для пациента;
· Безболезненность всех процедур;
· Высокая эффективность;
· Удобный интерфейс;
· Встроенные протоколы работы;
· Уникальные технологии, которым нет достойных аналогов в мире;
· Высокая рентабельность;
· Честная цена.
Где купить лазер для эпиляции
Лазер для эпиляции из линейки DEKA можно купить на официальном сайте компании, а также в главном офисе DEKA в Киеве, где каждый клиент может самостоятельно ознакомиться с работой аппарата вживую. Вопросы о лазерном оборудовании можно задать также в телефонном режиме. Телефон для связи с консультантом DEKA +380(44) 361-81-52.
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