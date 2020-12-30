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среда, 30 декабря 2020 09:09

Какой лазер для эпиляции лучше купить в 2020 году

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Лазерная эпиляция является одной из самых популярных процедур в сфере бьюти-услуг. Удаление нежелательных волос с помощью современных лазерных аппаратов позволяет избежать множества неприятных последствий, которые часто возникают при других видах эпиляции. Выбор лазера для эпиляции – задача непростая. Каждый специалист желает найти для себя хороший аппарат, который будет на 100% выполнять свою функцию, при этом его стоимость не будет запредельной. Купить лазер для эпиляции в Украине можно в компании DEKA. Производитель лазерного медицинского оборудования DEKA известен не только в нашей стране, но и по всему миру благодаря высокому качеству оборудования и выгодным условиям сотрудничества для каждого клиента.

  Модельный ряд лазеров для эпиляции DEKA представлен множеством аппаратов
Модельный ряд лазеров для эпиляции DEKA представлен множеством аппаратов

Лазеры для эпиляции DEKA

Модельный ряд лазеров для эпиляции DEKA на сегодняшний день представлен множеством аппаратов. Рассмотрим основные из них, а также их преимущества перед конкурентами.

• "Motus AX" - александритовый лазер DEKA, первый в мире аппарат, который был оснащен уникальной технологией MOVEO (динамическая эпиляция). Идеально подойдет для лазерной эпиляции и устранения пигментных пятен;
"Motus LD" - диодный лазер DEKA, который используется для лазерной эпиляции, омоложения кожи, а также лечения акне. Его особенностью является возможность проводить процедуры с любым фототипом кожи;
"Motus AY" - комбинированная лазерная установка, оснащенная неодимовым и александритовым лазерами. Сочетания двух видов излучения делает данный аппарат мультифункциональным. "Motus AY" применяют для лазерной эпиляции, удаления сосудов, пигментных пятен, омоложения кожи и терапии акне.

  Модельный ряд лазеров для эпиляции DEKA представлен множеством аппаратов
Модельный ряд лазеров для эпиляции DEKA представлен множеством аппаратов

Преимущества лазеров для эпиляции DEKA

· Безопасность для пациента;
· Безболезненность всех процедур;
· Высокая эффективность;
· Удобный интерфейс;
· Встроенные протоколы работы;
· Уникальные технологии, которым нет достойных аналогов в мире;
· Высокая рентабельность;
· Честная цена.

Где купить лазер для эпиляции

Лазер для эпиляции из линейки DEKA можно купить на официальном сайте компании, а также в главном офисе DEKA в Киеве, где каждый клиент может самостоятельно ознакомиться с работой аппарата вживую. Вопросы о лазерном оборудовании можно задать также в телефонном режиме. Телефон для связи с консультантом DEKA +380(44) 361-81-52.

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Дата
30
декабря

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